Áustria: polícia desiste de elétricos

O Ministério do Interior da Áustria, recentemente, e em parceria com 20 esquadras policiais, testou 24 carros elétricos, e concluiu que os automóveis sem mecânicas de combustão interna não são capazes de cumprirem todos os tipos de missões… Segundo os austríacos, esta tecnologia ainda tem limitações a mais – encontram-se quer nos automóveis, quer na infraestrutura para o carregamento das baterias – e, por isso, o projeto será abandonado até ao final do ano.









O programa arrancou no início de 2024 em quatro estados federais e contou com a participação de diversos carros elétricos, dos Volkswagen ID.3 ou ID.4 ao Porsche Taycan. Todos foram utilizados pela polícia nas missões diárias de patrulhamentos e intervenções, mas o teste concluiu que estes automóveis também são limitados ao nível da capacidade de carga, uma vez que o peso adicional reduz a autonomia, o que pode impedir uma resposta adequada numa emergência, principalmente no caso de a ação obrigar ao transporte de equipamento de apoio.