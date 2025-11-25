Elétrico ou PHEV: Jaecoo em Portugal

A um ritmo impressionante, vão chegando ao mercado português diversos construtores chineses. Um dos principais responsáveis por esta “chuva” de novos contendores no setor em terras lusas é o Grupo JAP, que, num curto espaço de tempo, introduziu, no nosso País, nada menos do que três marcas (e mais uma submarca…) de automóveis que mais carros produz (e vende) em todo o mundo.









Ou seja, a par da Nio, e da firefly, como já noticiou E-AUTO (saiba tudo aqui) também lhe cabe representar a Omoda e a Jaecoo – dois fabricantes pertencentes ao Grupo Chery, o maior exportador de automóveis chinês. E, não obstante serem, por norma, apresentadas em conjunto, e os modelos de cada qual partilharem diversos componentes fundamentais, como seria de esperar num conglomerado com esta dimensão, a verdade é que as suas propostas não são, propriamente, “sucedâneas”, ou “primas direitas”, umas das outras, acabando por apresentar soluções, inclusive no domínio das motorizações, diferentes entre si, que lhes permitem aspirar a cativar clientelas distintas.





Veja-se o caso da Jaecoo, que inicia a sua atividade comercial em território com dois SUV, ambos oferecendo uma garantia geral de 7 anos ou 150.000 km, e de 8 anos ou 160.000 km para a bateria de “alta tensão”. Um é o Jaecoo 5 EV, cujo principal alvo serão as “famílias jovens e aventureiras”; para o que começa por contar com um visual exterior marcado por linhas modernas e aerodinâmicas, porventura não o mais diferenciador, mas em que se destacam elementos como o tejadilho flutuante, a grelha frontal em cascata, a iluminação exterior por LED, e as jantes de liga leve de 18".









Com 4,380 m de comprimento, 1,860 m de largura, 1,650 m de altura, e uma distância entre eixos de 2,620 m, promete oferecer um espaço habitável generoso para a classe, a que se junta uma bagageira com uma capacidade que varia entre 372-1079 litros, complementada pelo "frunk" sob o "capot", com 35 litros. Ainda no habitáculo, menção para o painel de instrumentos digital de 8,8”; para o ecrã de 13,2” montado em posição vertical, para comando do sistema multimédia; para as ligações Apple CarPlay e Android Auto; e para a inclusão, de série, de sete "airbags" e de 19 sistemas avançados de assistência à condução.





Curiosas, as soluções dedicadas aquelas que não dispensam transportar consigo, com maior ou menos frequência, os seus animais de estimação. Por um lado, os bancos são revestidos num material antibacteriano, e fácil de limpar, e o filtro ar de alta eficiência do sistema de climatização garante uma maior retenção dos pelos. Por outro, o modo “animal de estimação”, quando selecionado, fecha automaticamente os vidros, ativa o modo automático do ar condicionado, e adota uma interface personalizada do sistema multimédia, para que os animais possam dispor de maior conforto sempre que deixados sozinhos a bordo. Existindo, ainda, uma linha de acessórios exclusivos destinados, justamente, aos animais de estimação.









A animar o Jaecoo 5 EV está um motor elétrico dianteiro com 211 cv e 288 Nm, alimentado por uma bateria com química LFP (fosfato de ferro-lítio) e 61,9 kWh de capacidade. Os 0-100 km/h são cumpridos em 7,7 segundos, a velocidade máxima é de 175 km/h, e a autonomia anunciada, no ciclo combinado WLTP, é de 402 km. Ainda a reter, o carregador de bordo de 11 kW, a possibilidade de repor de 30%-80% da carga em 28 minutos num posto rápido a 130 kW, e a função V2L (Vehicle-to-Load) com 3,3 kW, que permite alimentar dispositivos elétricos externos.









Sempre dotado de um muito completo equipamento de série, o Jaecoo 5 EV é proposto em Portugal com dois níveis de equipamento. Desde 33.900 € na versão Pure, custando a Premium 36.490 €, por acrescentar, ao já oferecido pela de acesso, ar condicionado bizona; bancos revestidos em pele sintética, com regulações elétricas na frente; faróis dianteiros Full LED; tejadilho panorâmico com 1,45 m2 de área; sistema de som Sony com 8 altifalantes (de marca própria, e com 6 altifalantes, no nível Pure); portão de operação elétrica; bagageira com luz removível e tomada de 12 V; vidros escurecidos; carregamento por indução para "smartphones" com 50 W de potência; e iluminação ambiente multicor. Seguramente invulgar, a possibilidade de praticar "karoke" a bordo…





Passando ao topo-de-gama Jaecoo 7 PHEV, segundo a marca chinesa, destina-se às famílias urbanas, também ele exibindo uma aparência agradável, embora não a mais personalizada. Em destaque, as óticas dianteiras integralmente por LED do tipo “cristal diamond array”; a grelha hexagonal vertical do tipo “cascata”; as barras de tejadilho incluídas de série; os puxadores das portas embutidos; o defletor montado no topo do portão traseiro; e as jantes de liga leve 19”.









Com porte mais significativo do que o seu “irmão” mais novo (4,500 m de comprimento, 1,865 m de largura, 1,670 m de altura, e 2,672 m de distância entre eixos), naturalmente oferece uma habitabilidade mais desafogada, contando a bagageira com uma capacidade que varia entre 340-1265 litros. Anda no interior, referência para o ecrã central tátil, para comando do sistema multimédia, com 14,8” e montado na vertical; para a câmara panorâmica; para as ligações Apple CarPlay e Android Auto sem fios; e para o equipamento de série praticamente interminável.

Não menos interessante, a motorização híbrida Plug-In que anima o Jaecoo 7 PHEV de tração apenas dianteira, em que se combinam a mecânica de 4 cilindros a gasolina turbocomprimida 1.5 TGDI (a funcionar no ciclo Miller, e anunciando uma eficiência térmica de 44,5%, 143 cv e 215 Nm) e uma máquina elétrica com 204 cv e 310 Nm, para um rendimento combinado de 340 cv e 525 Nm. A bateria, com 18,3 kWh de capacidade, pode ser totalmente recarregada em 3h20 numa ligação a 6,6 kW, ou recuperar de 30-80% da carga em 30 minutos num posto rápido a 40 kW.









Passando às prestações, 8,5 segundos são os necessários para cumprir os 0-100 km/h, estando a velocidade máxima limitada a 180 km/h. Quanto à economia de utilização, a Jaecoo promete até 90 km de autonomia em modo 100% elétrico (autonomia total de 1100 km), e anuncia um consumo combinado de 0,7 l/100 km com a bateria totalmente carregada, ou de 6,0 l/100 km quando o modo de condução totalmente elétrico deixa de estar disponível.