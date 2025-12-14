911 GT3 90 F. A. Porsche por 427.965 €

A 11 de dezembro, assinalaram-se os 90 anos do nascimento de Butzi, o cognome de Ferdinand Alexander Porsche. O neto do fundador do fabricante de automóveis desportivos, Ferdinand, morreu a 5 de abril de 2012, aos 76 anos, mas deixou uma obra importante, nomeadamente ao assinar o desenho e a silhueta intemporais do 911 (1963) e ao criar a divisão Porsche Design (1972). E a série especial 911 GT3 90 F.A. Porsche (427.965 €), que tem edição limitada a 90 unidades, homenageia-o!









Ferdinand Alexander Porsche é nome importante na história do “design”, e é-o não só no universo dos automóveis. Natural de Estugarda, Alemanha, “Butzi” dizia que “a forma resulta da função” e, por isso, preocupava-se com a “funcionalidade” de tudo o que criava. A divisão Sonderwunsch da marca alemã, cuja origem remonta à década de 1970, seguiu estes princípios no programa de desenvolvimento deste carro baseado no 911 GT3 Touring Package (277.086 €, 510 cv, 0-100 km/h em 3,9 s e velocidade máxima de 313 km/h).





A subsidiária da Porsche especializada em programas de personalização extrema, no 911 GT3 90 F.A. Porsche, manteve quer a arquitetura (6 cilindros “boxer”), quer a capacidade (4 litros) do motor com 510 cv e 450 Nm. O desportivo batizado com o nome do “designer” alemão também preserva a caixa manual de 6 velocidades e a tração traseira propostas no carro de que deriva. Diferencia-os, todavia, todos os apontamentos e detalhes exclusivos no desportivo disponível para encomenda só a partir de abril de 2026. E já existem apenas 89 unidades, que serão vendidas só a clientes especiais, uma vez que a 90.ª (ou a primeira, dependendo da forma como fazemos a contagem) foi comprada por Mark Porche, filho de Ferdinand Alexander!









O 90 F.A. Porsche com asa fixa, como os 911 GT3 com o Touring Package, tem uma pintura exclusiva (F.A. Greenmetallic) criada pelo programa “Paint to Sample Plus”, facto destacado em inscrição nos pilares dianteiros da carroçaria, que é inspirada no Oak Green Metallic da Série G do 911 fabricada entre agosto de 1973 a julho de 1974, automóvel que Ferdinand Alexander conduzia muito regularmente. As jantes Sport Classic pretas e com aperto central e o escudo que identificava a marca em 1963 são reminiscentes das célebres Fuchs estreadas no 911 S de 1967 – à época, primeiras jantes forjadas em alumínio montados num automóvel de produção em série. E, atrás, na grelha, o logotipo galvanizado e banhado a ouro criado para esta edição especial e limitada. Uma excentricidade…









Na criação do “cockpit”, a equipa da Sonderwunsch adotou a mesma abordagem, inspirando-se em elementos “queridos” de Ferdinand Alexander para criar um 911 muito especial. Os bancos, por exemplo, apresentam revestimentos com padrões semelhantes aos dos casacos utilizados pelo “designer” e este têxtil é combinado com pele em Castanho Trufa e pespontos contrastantes em Bege Giz. E somam-se placa com a inscrição “One of 90” no painel de bordo, assinaturas do “pai” do 911 em diversos pontos do interior, punho do seletor da caixa em madeira de nogueira, de poros abertos, e relógio Sport Chrono reminiscente do Chronograph I, primeiro relógio totalmente preto, outro desenho icónico da autoria do alemão.







