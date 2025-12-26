Adamastor abre portas do Furia!

O fabricante português apresentou, finalmente, o “cockpit” do supercarro Furia! O espaço tem apresentação muito minimalista e a posição de condução, promete-o a marca, é “perfeita”. O interior foi concebido como uma espécie de “casulo”, não tem quaisquer elementos supérfluos e, no centro do painel de bordo, conta com o ecrã de pequenas dimensões do sistema multimédia.









O “software” do equipamento também foi desenvolvido em Portugal e em parceria com a Adamastor, por isso contando com diversos conteúdos específicos, como o cronómetro para registo dos tempos por volta em circuito, o medidor de Força G e, ainda, os sistemas de monitorização das pressões e temperaturas do motor V6 3.5 biturbo montado em posição central-traseira. Esta mecânica da Ford Performance rende mais 650 cv, o que permite à Adamastor prometer arranques 0-100 km/h em cerca de 3,5 s e velocidade máxima superior a 300 km/h.

Os bancos têm desenhos desportivos e são ultrafinos, conceção que não reduz os apoios laterais e longitudinais. A construção em fibra de carbono beneficia o peso, a rigidez e a segurança de condutor e passageiro. E o botão que “acordo” o V6 está posicionado no tejadilho, próximo do retrovisor virtual – apresenta-nos as imagens captadas por uma câmara traseira. E desconhecem-se as funções dos comandos (quatro) posicionados na consola, mas sabe-se que o volante de competição tem os controlos mais importantes do Furia.







