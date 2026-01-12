Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: só 10 unidades

Protagonista do espaço da Alfa Romeo no Salão Automóvel de Bruxelas, Bélgica, exposição aberta até dia 18, o Giulia Quadrifoglio Luna Rossa é a expressão mais desportiva e exclusiva da berlina, apresentando-se com aerodinâmico que sobressai tanto pela exuberância, como pela eficiência. Os italianos produzirão apenas 10 exemplares de versão que comemora a associação do construtor de Arese, Itália, à representante transalpina na edição 38 da Taça América, a competição mais antiga do desporto mundial, a realizar em 2027, em Nápoles.









A base dos Luna Rossa é o Giulia Quadrifoglio de série, mas trabalhado em diversos domínios para apresentar um desempenho dinâmico ainda mais eficaz e extremo. Depois de fabricado em Cassino, Itália, o automóvel passa por processo artesanal que envolve diversos parceiros italianos especializados em trabalhos de alta qualidade e inovadores. Esta versão integra o universo elitista da BottegaFuoriserie, núcleo criativo recém-criado para a personalização dos carros da Alfa Romeo e da Maserati.

As dez unidades encontram-se já vendidas. Percebe-se a razão: este Giulia é o mais radical de sempre, com o “kit” aerodinâmico específico em fibra de carbono a gerar até cinco vezes mais carga descendente do que o que registado na versão de produção em série. Componente em destaque, a asa traseira bipartida tem um perfil duplo suportado por dois pilares centrais que são inspirados nas quilhas do Luna Rossa AC75 que competiu na edição 37 da Taça da América, em 2024, em Barcelona, Espanha – são estes apêndices hidrodinâmicos que elevam o barco sobre a água.









Na berlina, a secção da quilha foi invertida para gerar forças opostas, não para voar, mas para "empurrar" o carro “contra” o asfalto. Além disso, nos Luna Rossa, para-choques específicos e saias laterais mais “fechadas” permitem aumentar em cerca de cinco vezes a força descendente, também na comparação com o carro produzido em série – a 300 km/h, gerem-se, aproximadamente, 140 kg.

No compartimento do motor está o V6 2.9 biturbo com 520 cv. Somam-se diferencial autoblocante mecânico, solução que otimiza a transferência de binário, aumentando a estabilidade, a agilidade e a velocidade em curva desta berlina com tração traseira.









Detalhes especiais

As 10 unidades novas do Giulia Quadrifoglio têm, ainda, cores inspiradas no Luna Rossa AC75 de 2024. A carroçaria apresenta uma pintura artesanal com acabamento iridescente que recria o reflexo metálico do aço. Sobre esta base é aplicada a pintura bicolor com uma faixa lateral vermelha e a inscrição do símbolo do “sindicato” italiano que compete na Taça América (Circolo del Remo e della Vela Italia). Patrizio Bertelli, administrador-delegado da Prada, é o proprietário de equipa que tem Max Sirena como “skipper” desde 2011.

Os logótipos da marca Alfa Romeo na dianteira e na traseira foram modificados especificamente para esta série especial: pela primeira vez na história da marca, apresentam-se sobre fundo vermelho. As jantes de 19’’ também contam com um vermelho novo, enquanto o tejadilho, o escudo e as caixas dos retrovisores exteriores são em fibra de carbono exposta. Entre as 10 unidades, existem Giulia com pinturas bicolores.









Os interiores dão continuidade ao tema estético da Luna Rossa, incluindo bancos Sparco novos com revestimentos inspirado nos grafismos e nos materiais dos coletes salva-vidas usados pela tripulação do barco que ambiciona a conquista do troféu nas mãos do Emirates Team New Zealand. O painel de bordo apresenta uma película ultrafina que encontramos entre as múltiplas camadas que formam a vela original do AC75, que foi fornecida pela equipa para ser maquinada e integrada neste Giulia com acabamentos em fibra de carbono no “cockpit”, nomeadamente no túnel central.







