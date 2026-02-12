GLC 53 4Matic+ tem 6 cilindros

Na Mercedes-AMG, mais do que as polémicas, as acentuadas quebras nas vendas de diversos automóveis, após a implementação da estratégia de “downsizing” dos motores, marcha-atrás! A divisão desportiva mudou de estratégia. Prova-o com o GLC 53 4Matic+ (SUV e SUV-Coupé).









Sob o “capot” está o 6 cilindros a gasolina “M256M” já utilizada no CLE 53 4Matic+ Coupé, mas numa variante muito apurada. A casa de Affalterbach interpretou os sinais de rejeição à troca dos V6 e V8 pelo 4 cilindros de 2 litros instalado no 43 4Matic (com turbocompressor elétrico auxiliar) e no 63 S E Performance (híbrido Plug-In) – e, em qualquer dos casos, o rendimento até aumentou. Logo, antevê-se que algo de muito semelhante acontecerá, brevemente, com o não menos criticado C 63…

Novidades nesta unidade motriz são a cabeça dos cilindros, com condutas de admissão e de escape otimizadas, o sistema de admissão com maior capacidade e o “intercooler” atualizado. Segundo a Mercedes-AMG, esta combinação não só permite cumprir as normas ambientais mais atuais, como melhora a entrega de binário, e oferecer uma resposta ainda mais rápida às solicitações do acelerador.









Fazendo, igualmente, parte do leque de atributos o sistema “mild hybrid” a 48 V (motor de arranque/gerador instalado na caixa de velocidades AMG Speedshift TCT 9G, de dupla embraiagem e 9 relações, capaz de fornecer um adicional de 23 cv e 205 Nm, e de melhorar o funcionamento quer do sistema start-stop, quer do programa que pára o motor a gasolina quando a sua intervenção não é necessária, a conhecida como “condução à vela”); e a dupla sobrealimentação (turbocompressor acionado pelos gases de escape, com 1,5 bar de pressão máxima, combinado com um compressor elétrico auxiliar mais potente, e capaz de trabalhar durante um período maior, para uma resposta mais imediata e contundente).





Na prática, este GLC 53 4Matic+ oferece 499 cv, potência constante entre as 5800-6100 rpm, e um binário máximo de 600 Nm, ativo das 2200 às 5200 rpm, o qual, quando ativada a função Overboost, ascende a 640 Nm, num período máximo de 10 segundos. O arranque 0-100 km/h cumpre-se em 4,2 s (acionado o modo Race Start+ integrado no Pack AMG Dynamics Plus, que é opcional). A velocidade máxima encontra-se limitada eletronicamente a 250 km/h, mas o Pack AMG Driver’s, também opcional, faz com que o limitador passe a atuar só aos 270 km/h.









No que respeita à transmissão, a caixa pode, obviamente, ser comandada de forma manual e em sequência através das patilhas galvanizadas instaladas no volante, mas a tração integral AMG Performance 4Matic+ (responsável pelo aumento da capacidade de reboque de 1800 kg para 2400 kg), com repartição infinitamente variável do binário entre os dois eixos, é, porventura, ainda mais importante. Se equipado o com o Pack AMG Dynamics Plus, este GLC novo também conta com diferencial traseiro autoblocante de controlo eletrónico, o que torna este modelo no primeiro SUV da Mercedes-AMG a disponibilizar o modo Drift (também integra o Pack AMG Dynamics Plus), que desliga por completo o controlo de estabilidade, e desacopla a ligação ao eixo dianteiro, para que todo o binário seja enviado para as rodas posteriores, e o carro funcione, na prática, como um puro tração atrás (função que também pode ser ativada, automaticamente, nos modos de condução mais conservadores, para reduzir os consumos).









Ainda no capítulo dinâmico, referência especial para o sistema de quatro rodas direcionais, cujo funcionamento depende da velocidade de circulação e do modo de condução escolhido, e em que as traseiras viram num ângulo máximo de 2,5° (no sentido oposto ao das dianteiras até aos 100 km/h, para aumentar a agilidade em curva; no mesmo sentido acima dos 100 km/h, para mais estabilidade); e para a suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo e três níveis de firmeza.









Já do leque de opções fazem parte, igualmente, o sistema AMG Real Performance Sound (uma válvula de escape controlada manualmente pelo condutor amplifica a sonoridade da mecânica, graças a sistema de escape novo); o Pacote de Elementos Dourados, com jantes pretas de aro brilhante e pinças de travão pretas (disponível só durante os primeiros 12 meses de comercialização do GLC), ou o Pacote Design Plus, composto por diversos elementos aerodinâmicos adicionais – sendo de sublinhar que o Pack AMG Dynamics Plus inclui, além de tudo o já referido, apoios de motor ativos (para melhor ligação do motor à carroçaria em todas as condições de utilização); volante AMG Performance em microfibra, com botões dedicados à gestão rápida dos modos de condução e das diversas configurações dinâmicas, e pinças de travão vermelhas, com a inscrição AMG, em ambos os eixos.