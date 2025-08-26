AMG GT XX: volta ao mundo em oito dias!

Durante a fase de testes, o Concept AMG GT XX da Mercedes, estudo que antecipa automóvel de produção novo, completou o equivalente a uma volta ao mundo em oito dias, cumprindo 40.075 km em sete dias, 13 horas e 7 segundos, grande parte dos quais a velocidades próximas de 300 km/h. O objetivo do programa passou pela certificação da fiabilidade e da resistência dos componentes elétricos da unidade de potência. Os resultados foram positivos, garantiu-o até George Russell, piloto da escuderia de Fórmula 1 que também participou no plano!









O Concept AMG GT XX está a ser desenvolvido para estabelecer novos padrões em termos de mobilidade elétrica, de acordo com a divisão desportiva da marca da estrela, que aproveitou o circuito de Nardò, Itália, para arrebatar 25 recordes de longa distância durante mais uma fase de testes do automóvel. Entre os recordes, o de maior distância percorrida por um carro elétrico em 24 horas, com o protótipo a cumprir 5479 km em 24 horas, mais 1518 km (ou 38%) do que o máximo precedente, que estava um pouco abaixo da fasquia dos 4000 km.







