AMG GT2 Edition W16 inspirado na F1

O Mercedes-AMG GT2 Edition W16, combinando detalhes evocativos da Fórmula 1 com a técnica característica dos GT da marca alemã, assume-se como o carro de competição-cliente mais potente na história do fabricante, com até 830 cv. E este automóvel conta com funções tão especiais como o “Push2Pass” ou o DRS (“Drag Reduction System”).









O GT2 Edition W16, designação que remete para o nome do monolugar que compete no Mundial de Fórmula 1 (W16), aumenta o portefólio da Mercedes-AMG Motorsport, divisão de competição e é desenvolvimento extensivo do AMG GT2 revelado no final de 2022, por combinar características do carro de que deriva com referências estilísticas e técnicas e estilísticas inspiradas nas máquinas do britânico George Russell e do italiano Andrea Kimi Antonelli.

O modelo é produzido em edição limitada e não está homologado para competição ou para estrada, pelo que teve um desenvolvimento mais abrangente, integrando soluções técnicas e aerodinâmicas elaboradas para participação mais eficiente em eventos especiais e “track-days”.









Por dispensar homologações, o AMG GT2 Edition W16 não está obrigado a cumprir requisitos nem restrições regulamentares, facto que permitiu “esticar” a potência de V8 4.0 biturbo de 707 cv para 830 cv e o binário para 1000 Nm sempre que é ativada, num comando no volante, a “Push2Pass”, que permite dispor, momentaneamente, de mais 100 cv e 200 Nm. O motor de 8 cilindros tem turbos novos e eletrónica modificada.





Ligeiro e mais eficaz

A aerodinâmica é sublinhada pelo conceito inspirado na Fórmula 1, sobressaindo o “Drag Reduction System” (DRS). Ao ativar-se, o ângulo da asa traseira torna-se mais horizontal, permitindo incrementar a velocidade máxima, que pode superar os 320 km/h. Todo o trabalho aerodinâmico resultou em diversos componentes novos, como as aberturas ativas sobre as rodas dianteiras, o difusor dianteiro alargado, os espelhos retrovisores otimizados ou o “spoiler” traseiro em fibra de carbono e integrado, discretamente, na tampa da mala.









Em termos de relação potência/peso, o modelo de edição especial tem um valor impressionante de 1,7 kg/cv, devido a matérias e técnicas de construção ligeiras (1430 kg é o peso anuncuiado). Entre os destaques estão as jantes em magnésio com detalhes coloridos que também criam uma ligação visual ao Fórmula 1 da Mercedes.

O Mercedes-AMG GT2 Edition W16 tem caixa sequencial de 6 velocidades com relações modificadas. A transmissão é montada no eixo traseiro e está ligada ao motor através de tubo em fibra de transmissão em carbono, o que aumenta a rigidez torsional. Já a suspensão conta com amortecedores de competição ajustáveis e está associada a barras estabilizadoras nos dois eixos, ambas reguláveis em quatro níveis.









Visual de Fórmula 1

O “design” do AMG GT2 Edition W16 apresenta esquema de cores e elementos que recordam os do monolugar W16 E Performance, como o padrão de estrelas pintado à mão que envolve as laterais traseiras do modelo de edição limitada. A pintura é completada por itens contrastantes em verde-esmeralda, a cor da petrolífera parceira da escuderia que compete na Fórmula 1 (Petronas).

Além disso, a estreita ligação visual com o monolugar é sublinhada pela assinatura do piloto Kimi Antonelli nas soleiras das portas. O interior tem muitas superfícies em fibra de carbono mate. O banco (com cinto de segurança de cinco pontos), as portas e a consola central também apresentam detalhes em verde-esmeralda. Como referência à produção limitada, inscrição “1 de 30” integrada na consola central de cada unidade.









O GT2 Edition W16 será limitado a 30 unidades, com este artigo de coleção a ser entregue num ambiente exclusivo, num circuito europeu, durante encontro com membros da equipa de Fórmula 1.



