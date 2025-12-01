Ao volante do Cupra Raval VZ Extreme

Em fevereiro de 2026, em Barcelona, Espanha, estreia mundial do Raval, o oitavo automóvel, e o terceiro com motorizações apenas elétricas, da Cupra, nos quase oito anos de história da marca na “órbita” da SEAT. E-AUTO conduziu protótipo da versão de topo VZ Extreme (226 cv). À venda em Portugal durante o próximo verão, com preços a partir de 26.000 € (Dynamic com 211 cv).









A Cupra, afirmam os responsáveis da marca propriedade da SEAT, recomenda-se! Recentemente, comemorou a produção e a venda do primeiro milhão de carros e, nos primeiros nove meses de 2025, entregou cerca de 250.000 automóveis – trata-se de um recorde devido, em grande medida, ao aumento de 84% nos registos dos automóveis elétricos (Born e Tavascan), comparativamente ao mesmo período de 2024.

E a estratégia de eletrificação da Cupra prepara-se para ganhar (mais) fôlego, com a apresentação e o arranque da produção, e da comercialização, do terceiro carro elétrico, e o oitavo automóvel, da marca que comemora oito anos durante 2026: o Raval. Concorrente no segmento B, categoria importante para os fabricantes com ambições de crescimentos na produção e nas vendas na Europa, “contra” Renault 5 E-Tech Electric & Cia., este automóvel tem estreia calendarizada para fevereiro e início de comercialização em Portugal planeado para o verão.









Gémeo de ID. Polo, ID. Cross e Epiq

O Raval é membro da gama nova de carros elétricos de vocação urbana do Grupo Volkswagen, que também conta com o Skoda Epiq e os Volkswagen ID. Cross e ID. Polo – a SEAT assumiu o comando do desenvolvimento do programa determinante para o consórcio alemão. Os quatro carros assentam em plataforma, a MEB+ com tração dianteira. O Cupra mede 4,046 m de comprimento e 2,600 m entre eixos. O carro que conduzimos em estradas próximas do quartel-general do fabricante, em Martorell, integra a frota de testes e apresentava-se “camuflado” tanto no interior, como no exterior (no segundo caso, cobria-o revestimento em vinil com o mapa do bairro histórico e multicultural na zona da Cidade Velha de Barcelona, ao lado das Ramblas, por exemplo, de que herda o nome)! Vimos os puxadores embutidos nas portas, a assinatura luminosa de LED com os triângulos como figuras geométricas dominantes (e são-no quer nos faróis, quer nos farolins), a instrumentação digital, os quatro comandos individuais para os vidros elétricos e muito pouco mais.









O Cupra Raval, como o Volkswgen ID. Polo, produzir-se-á nas linhas de montagem da SEAT em Martorell, cidade na Catalunha quase vizinha Barcelona. Skoda Epiq e Volkswagen ID. Cross fabricar-se-ão em Pamplona, Navarra. E os quatro membros da gama “Electric Urban Car” ambicionam contribuir, ativamente, para o processo de democratização dos carros elétricos na Europa, por disporem de preços muito pouco acima da “barreira” dos 25.000 €. E, assim, espera-se, tecnologia acessível a número maior de consumidores.

“O Raval está a construir o caminho para o futuro da Cupra, combina tudo o que a marca representa: desenho excitante, emoção, ‘performance’ eletrizante e prazer de condução”, diz Markus Haupt, o administrador-delegado da SEAT. “E, para nós, é mais do que um carro. O consórcio entregou-nos o projeto ‘Electric Uban Car. O programa fortalece as sinergias dentro do grupo e, simultaneamente, posiciona a Espanha na frente do progresso da mobilidade elétrica, com a produção de carros acessíveis para milhões de condutores”, explica.





226 cv e até 400 km de autonomia

O subcompacto novo tem o ADN desportivo da Cupra, por contar com um chassis 15 mm mais baixo do que os outros três membros da gama “Electric Urban Car”, e também apresentar vias 10 mm mais largas. A direção e a suspensão também têm adaptações específicas que promovem a agilidade, a estabilidade e a precisão na condução, e controlo de estabilidade conta com modo Sport e função que permite desativá-lo. Esta orientação expressa-se bem na versão VZ Extreme, precisamente a que testámos em Espanha: motor com 166 kW/226 cv e 290 Nm alimentado por bateria NMC e 56 kWh de capacidade (antecipa-se uma autonomia de até 400 km, mas o carro ainda não está homologado…), bancos dianteiros do tipo CUPBucket, programa de amortecimento variável (DCC), rodas de 19’’ (pneus com 235 mm de largura) e, ainda, autoblocante eletrónico.









No Raval VZ Extreme, dependendo do modo de condução que selecionarmos nos comandos no volante ou no menu no monitor do sistema multimédia posicionado no centro do painel de bordo (Range, Comfort, Performance, Cupra e Individual), o carro é mais ou menos reativo aos movimentos no acelerador, e consome mais ou menos energia. O conforto de rolamento mais do que satisfaz, mesmo ativando os programas desportivos, devido à capacidade de filtragem do piso assegurada pelo DCC. E a travagem regenerativa, que tem os três níveis de intensidade ativados em patilhas na coluna da direção e dispõe de função do tipo One-Pedal (seleciona-se no seletor da caixa, passando-o da posição D para a B), também aumenta o nosso envolvimento na condução, que é maior, sensorialmente, com o programa Interior Sound proposto somente nas duas configurações mais desportivas (Performance e Cupra) – utiliza os altifalantes (12) do sistema de som Sennheiser.









Rival de Alpine A290 GTS e Mini Cooper SE

A Cupra não anunciou, ainda, os preços do Raval. A versão VZ Extreme é a topo de gama e apresentasse-nos como concorrente de Alpine A290 GTS (45.200 €) e Mini Cooper SE (36.200 €). O primeiro, com 218 cv/160 kW, tem bateria com 52 kWh de capacidade, percorre até 361 km entre recargas, acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 s e é capaz de 170 km/h (velocidade limitada). O segundo, também com 218 cv/160 kW, dispõe de bateria com 54,2 kWh, o que permite percorrer até 400 km, cumpre o arranque 0-100 km/h em 6,7 s e atinge, igualmente, “apenas 170 km/h.





A Cupra, para este Raval, confirma dois níveis de potência (nas versões Dynamic e Dynamic Plus, 155 kW/210 cv), e baterias com duas capacidades e duas químicas (a alternativa à NMC com 56 kWh é a LFP com 38 kWh, que permite até 300 km de ação). Neste primeiro contacto com o carro novo, a marca na “órbita” da SEAT não anunciou a composição da gama, nomeadamente as combinações motor-bateria que tem planeadas.







