Ao volante do MG 4 Urban

O MG4 Urban partilha o nome com o MG4 EV, mas é muito diferente. Tem plataforma nova, com tração dianteira em vez de traseira ou integral (a segunda encontra-se na versão XPower, de topo) e combinações motores- baterias específicas. E prometem-se conforto, espaço autonomia e, sobretudo, preços mais acessíveis (desde 23.900 €). Rivais: Citroën ë-C3, BYD Dolphin & Cia.!









A MG, durante Tech Day realizado em Frankfurt, Alemanha, apresentou carro elétrico novo, o mais acessível da gama: o MG4 Urban integra a estratégia da marca inglesa propriedade da chinesa SAIC Motor para aumentar a audiência na Europa, o que pressupõe a democratização da tecnologia. Este carro, devido tanto à elegância e sobriedade do desenho, como à funcionalidade de interior muito espaçoso, distingue-se, claramente, do MG4 EV de orientação dinâmica e desportiva.

Baseado a plataforma nova (E3), o MG4 Urban também apresenta uma abordagem técnica diferente da que encontramos no MG4, por contar com motor no eixo anterior e tração dianteira, fórmula que permite otimizar tanto o espaço no interior como a capacidade da bagageira, que atinge os 577 litros – medindo-a também acima da chapeleira e até ao tejadilho e incluindo o compartimento extra sob a plataforma de carga, que tem 98 litros. E a mudança na suspensão traseira, com a introdução de eixo de torção em vez de sistema com arquitetura multibraços, também contribui para este progresso.









O MG4 Urban, comparado com o MG4 EV, tem mais 10 cm de comprimento (4,39 m) ou 4,5 cm de altura (1,55 m). Os automóveis partilham só a largura (1,84 m). No interior, investiu-se na melhoria da perceção de qualidade, com materiais mais agradáveis nas zonas expostas ao contacto e aumento da tecnologia. No painel de bordo, monitores digitais tanto para a instrumentação (7’’), como para o sistema multimédia (12,8’’) – o segundo é tátil e tem desempenho superior quer ao nível da rapidez, quer da apresentação gráfica. A climatização tem comandos físicos, mais-valia ergonómica que tem de aplaudir-se, e o equipamento apresenta-se sem falhas e até com alguns itens pouco comuns nesta categoria.









Gama e primeiras impressões

Na gama do MG4 Urban, duas baterias de iões de lítio, e ambas com química LFP (fosfato de ferro-lítio), que tem a vantagem de associar mais durabilidade a menos custo. A versão de entrada tem 43 kWh de capacidade nominal (41,9 kWh úteis) e alimenta motor elétrico com 149 cv (110 kW). Esta combinação, segundo a homologação WLTP, permite até 325 km de autonomia. A potência máxima de carregamento com corrente contínua é de 82 kW – assim, a energia armazenada aumenta de 10% para 80% em 0h28 a 0h40.

Já a versão com mais autonomia (até 416 km) tem bateria com 54 kWh de capacidade (52,8 úteis) e motor de 160 cv (118 kW). Neste caso, a potência máxima de carregamento com corrente contínua é de 87 kW, com 10% a 80% em 0h28 a 0h30.





Num breve contacto com a versão mais potente, o MG4 Urban evidenciou uma condução previsível e segura, com aceleração progressiva adequada ao contexto urbano e periurbano. O binário máximo de 250 Nm garante resposta mais do que suficiente para poder movimentar-se com desenvoltura em todos os tipos de vias, ainda que sem pretensões desportivas, mesmo ativando-se o programa Sport.





No MG4 Urban, sistema de recuperação de energia com diversos níveis de intensidade e hipótese de condução apenas com o acelerador (One-Pedal). Dinamicamente, o carro destaca-se pelo conforto e a estabilidade. A direção pareceu-nos demasiado leve e pouco comunicativa.







