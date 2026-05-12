As novidades no Ecar Show

É a oitava edição do Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, realiza-se na Feira Internacional de Lisboa (FIL) entre sexta-feira e domingo, e regista recorde de participações. E-AUTO, como Media Partner, associa-se a organização que tem a ambição de contribuir para a promoção da necessidade ambiental e económica da mudança de paradigma no domínio da mobilidade. Este ano, pela primeira vez, o certame tem, também, área reservada à eletrificação do transporte comercial: o Ecar Com – Salão de Viaturas Comerciais Híbridas e Elétricas.









Este ano, no certame que tem abertura marcada para as 10h00 de sexta-feira, 15, dezenas de novidades, mas apenas uma mundial: versão europeia do Avenger da Jeep! De acordo com a organização, no Parque das Nações, mais de 400 modelos em exposição – 25 apresentam-se pela primeira vez ao público português! –, mais de 150 disponíveis para (míni) experiências de condução e, ainda, seis marcas em estreia no nosso País!

Entre as novidades, destacamos: Audi RS 5, DS N.º 7, Farizon V7E, Hyundai IONIQ 6, Kia EV2, Mazda CX-6e, MG4 Urban, Opel Astra GSE e Mokka GSE, Peugeot 408 e E-408, Toyota C-HR+ e Volkswagen ID. Polo. No Ecar Show, primeiro contacto com as marcas EBRO, Geely, Zeekr ou Linktour.







