Audi A2 e-tron no início de 2027

A Audi também anunciou a produção de um modelo do segmento B com motorizações elétricas, previsivelmente baseado na MEB+, que decidiu batizar com o nome do automóvel de 1999: A2. O original media 3,826 m de comprimento e 2,205 m entre eixos, e apresentou-se como pioneiro nos domínios da eficiência e da mobilidade urbana.









O primeiro Audi A2 destacava-se tanto pela construção com (muito…) alumínio, o que beneficiava o peso (segundo a marca alemã, e dependendo da versão, somente 895 kg a 1030 kg), como pela otimização aerodinâmica. A produção em Neckarsulm, na Alemanha, arrancou em novembro de 1999 e parou em agosto de 2005, devido às vendas aquém das expectativas – 176.377 unidades em cinco anos, com um pico de 51.517 em 2001.





O A2, desenhado por Luc Donkerwolke, belga de 60 anos que comanda o “design” do Grupo Hyundai, depois de passagens por Audi, Lamborghini, SEAT ou Bentley, tinha motores 1.4 e 1.6 a gasolina e 1.2 e 1.4 TDI a gasóleo. Tratava-se, todavia, de um automóvel dispendioso, com o custo de produção a refletir-se diretamente no preço de comercialização, o que condicionou a carreira comercial do modelo e originou a decisão de retirá-lo da gama da marca dos quatro anéis.









Em 2011, com a apresentação do A2 Concept no IAA de Frankfurt, a Audi disse-se pronta para a produção de uma nova geração. Este estudo tinha motor elétrico com 85 kW/114 cv e 270 Nm, alimentado por bateria com 31 kWh de capacidade. A marca alemã reivindicava 9,3 segundos no arranque 0-100 km/h, 150 km/h de velocidade máxima (limitada) e autonomia de até 200 km. No entanto, à época, o processo de eletrificação encontrava-se numa fase embrionária e as vendas eram residuais. E, por isso, o projeto acabou arrumado numa gaveta.





O novo A2 tem perfil inspirado no original de 1999, carro que contava com formato e linha de tejadilho muito distintivos, e posiciona-se na base da gama de elétricos da Audi, abaixo do Q4 e-tron. Substituto de A1 e Q2, o subcompacto será feito em Ingolstadt, Alemanha, na fábrica do quartel-general da marca “premium” do Grupo Volkswagen. Teoricamente, uma vez que não existem informações que confirmem esta afirmação, o Volvo EX30 é o “alvo” prioritário.









O A2 tem início de produção programado para o outono, com as primeiras entregas a clientes previstas para o início de 2027. E Gernot Döllner, diretor da Audi, acredita no potencial do automóvel, que continua a cumprir um programa exigente de testes na Alemanha, em autoestradas e estradas na região da Baviera, depois da passagem pela Escandinávia durante o inverno, para uma “prova dos nove” no frio, no gelo e na neve.



