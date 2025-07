Audi abre encomendas do Q3 SUV

Mais tecnológico, digitalizado e eficiente, o Audi Q3 SUV já está disponível para encomenda em Portugal, com motorizações a gasolina (“mild-hybrid”), Diesel e híbrida “plug-in”, esta última com autonomia elétrica até 119 km. Os preços da gama arrancam nos 45.617€, com as primeiras entregas previstas para setembro.









A Audi arrancou a fase de encomendas para o Audi Q3 SUV de nova geração, assinalando-se assim a chegada da terceira geração deste modelo de estilo SUV, que é um dos mais bem-sucedidos do segmento a nível europeu.

Valendo-se de “design” totalmente renovado, o Q3 SUV foi desenvolvido para responder às exigências da mobilidade moderna, procurando equilibrar dinamismo, eficiência e qualidade de primeira linha, sem comprometer o estilo e a funcionalidade, dois critérios que são também bastante relevantes para os clientes deste tipo de automóveis.

Um dos maiores destaques é o ambiente interior, altamente digital, graças à combinação entre o painel de instrumentos de 11,9 polegadas e o ecrã tátil de 12,8 polegadas para o sistema de infoentretenimento MMI. Este conceito, replicado aqui depois de já ter sido visto nos modelos mais recentes da Audi, forma o chamado “palco digital” com desenho ligeiramente curvo no sentido do condutor.









Este sistema inclui navegação de série e integração de smartphone, o que permite incorporar tecnologias Android Auto e Apple CarPlay. A marca aponta ainda para maior habitabilidade a bordo, reforçando a qualidade interior, as soluções de arrumação e a funcionalidade melhorada, a que se soma bagageira de 488 litros de capacidade (375 litros na motorização e-hybrid) com abertura e fecho elétrico do portão traseiro enquanto parte do equipamento de série.

Nova é, também, a oferta (opcional) de iluminação por faróis micro-LED e luzes traseiras digitais OLED, enquanto a suspensão adaptativa opcional foi desenvolvida para otimizar o equilíbrio entre conforto e agilidade.









Foco na eficiência

O Q3 conta com oferta focada na eficiência, partindo pela mecânica 1.5 TFSI a gasolina de 150 cv com tecnologia “mild hybrid” e dotada do sistema “Cylinder on Demand” (COD), que desativa temporariamente dois cilindros em situações de cargas baixas e médias.

A oferta Diesel não é esquecida e o Q3 é proposto também com motor 2.0 TDI de 150 cv e 360 Nm, particularmente adequado para quem tenha necessidade de percorrer longas distâncias. Ambas as motorizações estão associadas à caixa automática S tronic de sete relações.





Relevante é ainda a versão A versão e-Hybrid (PHEV) que conjuga motor 1.5 TFSI com unidade elétrica, para potência máxima combinada de 272 cv e 400 Nm de binário máximo. A bateria de 25,7 kWh de capacidade nominal (19,7 kWh úteis) aponta para até 119 km de autonomia elétrica em ciclo combinado WLTP, valor que pode ascender aos 143 km em ambiente urbano.

O sistema admite agora carga rápida até 50 kW nos postos de carga rápidos, demorando cerca de 30 minutos a repor a totalidade da carga.

Quanto ao equipamento de série, a Audi indica que o Q3 SUV inclui sistema de estacionamento plus com indicação de distância, cruise control (incluindo limitador de velocidade) com preparação para cruise control adaptativo, aviso de saída de faixa de rodagem com assistente de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito, aviso de atenção e fadiga com monitorização do comportamento do condutor e assistência dianteira ativa com assistente de mudança de direção, assistente de tráfego cruzado dianteiro e assistente de travagem de emergência dianteira.









Os preços arrancam nos 45.617€ para o modelo Q3 SUV TFSI MHEV de 150 cv, enquanto o Q3 SUV e-Hybrid de 272 cv (PHEV) tem preço de 52.707€. No topo está a versão Q3 SUV TDI de 150 cv, por 53.217€.

A Audi disponibiliza ainda uma versão Business para a motorização e-Hybrid, especialmente pensada para empresas e Empresários em Nome Individual (ENI), com um preço de comercialização de 39.990 € + IVA.





Preços recomendados:

Q3 SUV TFSI 150 cv S tronic –45.617€

Q3 SUV e-Hybrid 272 cv S tronic – 52.707€