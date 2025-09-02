Audi alerta para burlas com usados

A Audi alertou para a existência de burlas no mercado de automóveis em segunda mão, com “sites” de anúncios em países como, Alemanha, Áustria, e a Suíça a apresentarem carros com preços muito abaixo do valor comercial. O objetivo é atrair clientes e encorajá-los a pagarem por viaturas que não existem.









De acordo com a marca de Ingolstadt, a autora do alerta, diversos usados da Audi, atualmente, estão a ser oferecidos em “sites” que parecem reais ou em catálogos semelhantes aos canais legítimos de vendas da empresa, exibindo até materiais genuínos. Todavia, nem os instrumentos de vendas nem os carros propostos são reais.

Os responsáveis dos “sites” estão a usar endereços de e-mail, números de telefone e dados bancários falsos e não receiam sequer a divulgação de imagens de funcionários reais dos parceiros comerciais da Audi.





“Infelizmente, vários clientes já foram vítimas do esquema fraudulento. A Audi lamenta a situação. As pessoas afetadas devem informar a polícia de imediato”, alerta a Audi, em comunicado. A marca também informa que que já apresentou queixa criminal formal e está a cooperar com as autoridades nas investigações, de forma a desmantelar, rapidamente, as redes que operam estes esquemas.