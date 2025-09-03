Audi Concept C antecipa TT novo!

A Audi, antecipando a estreia mundial no IAA Mobility de Munique, certame a realizar entre os dias 9 e 14, apresentou protótipo novo: chama-se Concept C, é um desportivo de dois lugares criado com inspiração em automóveis icónicos na história da marca e da predecessora Auto Union, e apresenta-nos o essencial da futura geração do TT! A motorização é elétrica, como nos substitutos dos Porsche 718 Boxster e Cayman, e tem estreia comercial planeada para 2027/28.









Minimalista, tecnológico e elegante: é assim que a Audi descreve o Concept C, estudo que introduz, também, a nova linguagem de “design” da marca dos quatro anéis. O elemento mais diferenciador é a grelha dianteira, que conta com moldura vertical que remete para as raízes da marca (recorda-nos, entre outros automóveis, o Auto Union Type C de 1936 e a geração do A6 apresentada em 2004). A assinatura luminosa também contribui para esta mudança na identidade do fabricante “premium” do Grupo Volkswagen.

A linha de ombros robusta reforça a imagem desportiva de modelo que tem “cockpit” mais recuado do que habitual e centro de gravidade baixo. A capota rígida retrátil elétrica é utilizada pela primeira vez num “roadster” da Audi, conceito de tejadilho que quase foi abandonado, depois de desfrutar de bastante popularidade, mas tem mais-valias importantes, sobretudo num desportivo. E a cor exterior “Titanium” reforça a impressão de estarmos na presença dum “coupé”.









Na traseira do Concept C, farolins horizontais e muito finos com quatro elementos, difusor na parte inferior do para-choques. O interior apresenta formas geométricas bem definidas, com combinação de linhas horizontais e verticais. Fabricados em alumínio anodizado, os comandos físicos reagem ao toque, de forma háptica. O sistema multimédia baseia-se num monitor tátil de 10,4’’ posicionado no centro do painel de bordo. O ecrã é escamoteável, erguendo-se após toque em botão.





A Audi contou pouco sobre a tecnologia sob o Concept C, mas sabe-se que o carro é 100% elétrico. E Gernot Döllner, diretor da marca, disse que o estudo antecipa “carro de produção que poderá ver-se nas estradas”. Espera-se que beneficie do pacote técnico desenvolvido pela Porsche para a futura gama 718 (Cayman e Boxster), da mesma forma que o Q6 e-tron partilha muitos componentes com a geração nova do Macan, nomeadamente a plataforma PPE.