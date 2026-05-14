Audi Q9 “contra” X7 e GLS

A Audi tem Sport Utility Vehicle (SUV) novo sobre a rampa de lançamento. Chama-se Q9, mede 5,25 m de comprimento, tem sete lugares em três filas de bancos e é apresentado como concorrente de BMW X7 (5,18 m) ou Mercedes-Benz GLS (5,20 m). A marca alemã, nesta primeira comunicação, antecipou apenas o desenho do interior de automóvel com estreia mundial marcada para 28 de julho.









Posicionado na gama acima do Q7 (5,07 m) e do Q8 (4,99 m), este Q9 com 3,19 m entre eixos tem configuração interior de 2+3+2 lugares (opcionalmente, 2+2+2). Os bancos beneficiam de diversas regulações elétricas tanto para os assentos, como para os encostos e o acesso ao interior é (muito) facilitado pelo ângulo de abertura (90º) das portas traseiras, que são de grandes dimensões. Nas versões com 2+2+2 lugares, conte-se com bancos individuais na fila central, e sistema de ventilação a somar-se à regulação elétrica.

Entre os equipamentos no Q9, abertura elétrica de portas, movimento possível de realizar a partir da chave do automóvel, com recurso à aplicação móvel myAudi ou através do sistema multimédia de SUV que tem, também, sensores exteriores para a deteção de obstáculos que desaconselhem aquela ação.









O painel de bordo do Q6 é muito semelhante ao de quase todos os Audi modernos – três monitores digitais (instrumentação, multimédia e passageiro dianteiro), dois carregadores sem fios para telemóveis na consola central e, ainda, tomadas USB-C com até 100 W. Também no “tablier”, tecnologia de iluminação IAL (acrónimo de Interaction Light), sistema que utiliza toda a largura disponível e não tem somente funções decorativas, uma vez que está preparado tanto para sincronização com o ritmo da música emitida pelo equipamento de som, como para comunicar alertas e informações ao condutor.









De série, o Q9, automóvel que tem o mercado norte-americano como alvo número um, apresentar-se-á equipado com tejadilho panorâmico de grandes dimensões – a Audi anuncia cerca de 1,5 metros quadrados de superfície) –, que integra função de opacidade/transparência variável por segmentos. Segundo a marca, o sistema é capaz de bloquear até 99,5% da radiação ultravioleta, o que evita aquecimentos excessivos do interior em dias muito quentes e elimina a necessidade de recurso a cortina de proteção. Opcionalmente, para tejadilho, iluminação ambiente com 84 LED (30 cores disponíveis para configuração!).

Também no equipamento do Q9, de série ou em opção, dependendo da versão do SUV, sistema de som Bang & Olufsen com tecnologia áudio 4D – integra atuadores nos bancos dianteiros para transmissão de vibrações em sincronia com a música. A mala do Audi tem calhas laterais que facilitam a arrumação/organização de toda a carga e existem, igualmente, barras no tejadilho.



