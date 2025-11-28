Bentley Continental GT/GTC Lisbon Edition: série limitada em honra da capital portuguesa
Desde 1999 que a Bentley Lisboa, empresa do Grupo SIVA, representa a marca de luxo britânica em território nacional. E, para celebrar esse quarto de século de ligação, a casa de Crewe criou uma série especial de um dos seus mais emblemáticos modelos, disponível, num único exemplar de cada, na versão coupé e na variante descapotável: o novo Bentley Continental GT/GTC Lisbon Edition, animado pelo motor V8 de 650 cv e 850 Nm.
Anunciado como um tributo a Lisboa, e inspirado no legado, na elegância e na luz da capital portuguesa, assim como nas cores do oceano Atlântico, conta com uma série de elementos exclusivos desenvolvidos pela Mulliner, a divisão de personalização e veículos especiais da Bentley, os quais representam a fusão entre a identidade local e a manufatura e a excelência do design da marca, assim oferecendo uma interpretação exclusiva do Continental. Dois automóveis verdadeiramente únicos, que até contam com um conjunto de malas exclusivo, na mesma cor da carroçaria, também ela propositadamente criada para esta série especial, e cujos preços também atestam a sua exclusividade: cerca de 411 mil euros no caso do Continental GTC Lisbon Edition; cerca de 392 mil euros no caso do Continental GT Lisbon Edition – tendo o primeiro já encontrado o seu (seguramente feliz…) proprietário.
A revelação do Continental GT/GTC Lisbon Edition, integrada nas comemorações do 25º aniversário da Bentley Lisboa, teve lugar num evento levado a cabo no coração da capital, que reuniu clientes, parceiros e uma delegação da Bentley Motors, e serviu, ainda, para lançar comercialmente no nosso país o novo Bentayga Speed, a variante mais dotada, e mais potente e dinâmica de sempre, do imponente SUV britânico, em que, a partir de cerca de 340 mil euros, se combinam altas prestações com insuspeitos níveis de conforto e requinte. Equipado com o motor 4.0-V8 biturbo de debitar 650 cv e 850 Nm, cumpre os 0-100 km/h em 3,4 segundos, alcança uma velocidade máxima de 310 km/h, e ainda promete oferecer um desempenho dinâmico de eleição, para o que conta com trunfos como a tração integral permanente, o eixo traseiro direcional, uma nova configuração do sistema de controlo eletrónico de estabilidade (que garante um maior envolvimento ao volante), e uma afinação específica do modo de condução Sport (aumento de 15% da firmeza do amortecimento, e direção com uma resposta mais direta).
