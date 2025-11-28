Bentley Continental GT/GTC Lisbon Edition: série limitada em honra da capital portuguesa

Desde 1999 que a Bentley Lisboa, empresa do Grupo SIVA, representa a marca de luxo britânica em território nacional. E, para celebrar esse quarto de século de ligação, a casa de Crewe criou uma série especial de um dos seus mais emblemáticos modelos, disponível, num único exemplar de cada, na versão coupé e na variante descapotável: o novo Bentley Continental GT/GTC Lisbon Edition, animado pelo motor V8 de 650 cv e 850 Nm.









Anunciado como um tributo a Lisboa, e inspirado no legado, na elegância e na luz da capital portuguesa, assim como nas cores do oceano Atlântico, conta com uma série de elementos exclusivos desenvolvidos pela Mulliner, a divisão de personalização e veículos especiais da Bentley, os quais representam a fusão entre a identidade local e a manufatura e a excelência do design da marca, assim oferecendo uma interpretação exclusiva do Continental. Dois automóveis verdadeiramente únicos, que até contam com um conjunto de malas exclusivo, na mesma cor da carroçaria, também ela propositadamente criada para esta série especial, e cujos preços também atestam a sua exclusividade: cerca de 411 mil euros no caso do Continental GTC Lisbon Edition; cerca de 392 mil euros no caso do Continental GT Lisbon Edition – tendo o primeiro já encontrado o seu (seguramente feliz…) proprietário.







