Bertone Runabout no Rétromobile

Entre quarta-feira e domingo, no Centro de Exposições da Porta de Versalhes, em Paris, França, edição 49 do Rétromobile, certame para os adeptos de automóveis clássicos que concentra cerca de 1000 carros e admite, também, a apresentação de novidades. A Bertone, por exemplo, anuncia a estreia do Runabout, desportivo inspirado num “concept” de 1969 que originou o Fiat X1/9 de 1972: o Autobianchi A112 Runabout, “barchetta” assinada pelo “designer” italiano Marcelo Gandini.









Baseado num chassis em alumínio de origem Lotus, o Bertone Runabout com 3,99 m de comprimento, 2,37 m entre eixos, 1,12 m de altura e 1,84 m de largura dispõe de duas carroçarias (Barchetta e Targa), diferenciando-as “só” o facto de contarem ou não com tejadilho (recebendo-o, trata-se de componente fabricado em fibra de carbono). A empresa fundada em 1912, em Turim, Itália, anuncia a produção de 25 exemplares e preços desde cerca de 530.000 €.









No Runabout de 1969, motor de 4 cilindros com 1,1 litros e 55 cv. Neste “concept”, a mecânica encontrava-se em posição central e a tração era às rodas traseiras. No Runabout de 2026, a mecânica também está posicionada centralmente e a tração é traseira, mas apresenta arquitetura diferente (V6), capacidade maior (3,5 litros) e sistema de sobrealimentação com compressor Eaton, combinação por detrás dos 475 cv anunciados pela Bertone. No descapotável com 1057 kg, aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e velocidade máxima de 270 km/h.







