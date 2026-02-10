BMW i3 novo na primavera

A BMW, em 2011, no salão de Frankfurt, surpreendeu com a estreia mundial do i3, o primeiro automóvel elétrico produzido de forma massiva pelo fabricante alemão. Este carro com 3,999 m de comprimento “esteve em cena” de setembro de 2013 a agosto de 2022, longevidade que testemunha a história bem-sucedida de modelo construído com materiais como o alumínio e a fibra de carbono, combinação que inflacionava o preço, mas assegurava leveza e rigidez acima da média. Venderam-se, números redondos, 250.000 exemplares.









Na próxima primavera, i3 novo no catálogo da marca de Munique. O automóvel na linha do horizonte, do original, herda apenas o nome… O automóvel nas imagens é o segundo membro da Neue Klasse da BMW e, não menos importante, o precursor da oitava geração do Série 3, que tem lançamento no mercado europeu prometido para o segundo semestre do ano. Na agenda do construtor até ao final de 2027, 40 novidades, considerando-se tanto os carros desenvolvidos de raiz, como os muito modernizados.

Em todas, sem exceção, encontrar-se-ão tecnologias estreadas pelo fabricante na segunda geração do iX3, do Panoramic iDrive no painel de bordo, na base do para-brisas, de extremo a extremo, à sexta do sistema elétrico eDrive, que introduz uma arquitetura de 800 V capaz de progresso de até 30% na autonomia e na velocidade de carregamento das baterias com células cilíndricas em vez de prismáticas!









O i3 novo baseia-se, portanto, na mesma plataforma do iX3, o Sport Utility Vehicle (SUV) com 4,782 m de comprimento e 2,897 m entre eixos que inaugurou a fábrica de Debrecen, Hungria, que ainda não tem capacidade de produção suficiente para satisfazer a procura do primeiro Neue Klasse – de momento, conhece-se apenas a versão 50 xDrive (469 cv, arranque 0-100 km/h em 4,9 s, velocidade máxima de 210 km/h), que dispõe de bateria com 108,1 kWh de capacidade e percorre até 805 km sem paragens para carregamentos!

A BMW não anunciou informações técnicas sobre o i3 com estreia marcada para o próximo mês, mas trata-se de berlina com 4 portas mais pequena do que o i4 com 4,783 m de comprimento e 2,856 m entre eixos – o Série 3 de 2018 mede 4,713 m e 2,851 m, respetivamente, dimensões muito próximas das do Mercedes-Benz CLA, o “alvo” número um do automóvel elétrico novo!









A iFactory de Munique

A marca alemã, para a produção do i3, anunciou investimentos de 650 milhões de euros na transformação da fábrica de Munique, que produzirá apenas automóveis elétricos baseados na plataforma Neue Klasse, o que acontecerá somente a partir de 2027. No projeto, quatro edifícios e linha de montagem novos, e deslocalização para o Reino Unido e a Áustria da unidade de motores de combustão, depois de 70 anos de atividade nesta infraestrutura. O plano da BMW também prevê a produção da berlina nova na China e no México, ou o regresso do Série 3 à unidade industrial de Dingolfing, Alemanha.