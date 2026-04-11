BMW iX3 40 no verão: 320 cv e até 635 km

A BMW, depois de iniciadas as entregas do iX3 50 xDrive (72.900 € em Portugal), já prepara o lançamento da segunda da versão do primeiro membro da Neue Klasse, designação da geração nova de automóveis da marca alemã. O iX3 40 com 320 cv (235 kW) e 500 Nm, e tração só às rodas traseiras tem lançamento previsto para o verão e percorre até 635 km entre recargas, mesmo apresentando-se com bateria que tem apenas 82,6 kWh de capacidade, “contra” os 108,7 kWh da que equipa o topo de gama, que tem uma autonomia anunciada de 805 km.









A BMW ainda não anunciou preço em Portugal para o iX3 40, mas antecipa-se que esta versão possa custar menos 5000 € (no mínimo!) do que o iX3 50 xDrive, Sport Activity Vehicle (SAV) com motores elétricos nos dois eixos, o que garante a tração integral, e 469 cv. A versão nova assenta na mesma base com arquitetura elétrica de 800 V, recurso que contribuiu para mais potência e rapidez nos carregamentos: segundo a marca alemã, a operação admite até 300 kW (corrente contínua), o que permite aumentar a energia armazenada de 10% para 80% em 0h21, ou recuperar 300 km de autonomia em 0h10!

O iX3 40 posiciona-se entre os Sport Utility Vehicles (SUV) mais eficientes à venda no mercado nacional, com consumo médio WLTP de 14,6 kWh/100 km. E a versão nova do BMW tem, também, “performances” mais do que satisfatórias: anunciam-se 5,9 segundos para a aceleração de 0 a 100 km/h (4,9 s no 50 xDrive) e 200 km/h de velocidade máxima (210 km/h).







