BMW iX3: primeiro Neue Klasse!

A BMW, com a segunda geração do iX3, apresenta o primeiro membro de “família” nova de automóveis, todos equipados com motorizações elétricas. O Sport Ativity Vehicle (SAV) fabricado em Debrecen, Hungria, tem 4,78 m de comprimento, 2,89 m entre eixos, mala com 520 a 1750 litros, plataforma com arquitetura elétrica de 800 V e Panoramic iDrive – painel de instrumentos com 43,3’’! Na versão 50 xDrive, com 470 cv (345 kW) e 645 Nm, percorre até 800 km entre recargas da bateria com 108 kWh de capacidade.

Para o iX3 50 xDrive prometido para março de 2026 (preço na Alemanha: 68.900 €), SAV com motores nos dois eixos (e, assim, entre os recursos técnicos disponíveis, tração integral), a BMW anuncia consumo médio de 15 kWh/100 km, registo baixo, considerando as dimensões e o peso do automóvel, arranque 0-100 km/h em 4,9 s e velocidade máxima de 210 km/h. A arquitetura de 800 V não beneficia somente a autonomia. Também tem impactos (muito) positivos nos tempos de carregamento da bateria: prometem-se até mais 350 km com 10 minutos de ligação a ponto com 400 kW de potência e aumento da energia no acumulador de 10% para 80% em 21 minutos.