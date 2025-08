BMW já produz Gen6 eDrive

Na BMW, contagem decrescente para a estreia do primeiro membro da gama nova de automóveis elétricos Neue Klasse. O sucessor do iX3 fabricado na China desde o outono de 2020 tem apresentação marcada para o IAA de Munique, certame em setembro, antecipando o arranque da produção em série em Debrecen, Hungria. A marca da hélice, esta semana, em Steyr, Áustria, iniciou a montagem dos motores Gen6 eDrive.

A BMW iniciou a produção de geração nova de motores (Gen6 eDrive) em Steyr, na Áustria, unidade de referência no fabrico de mecânicas térmicas para o consórcio alemão que beneficiou de processo de adaptação e modernização para satisfazer as exigências de eletrificação da gama da marca. O iX3 com estreia marcada para 8 de setembro, no IAA de Munique, é o primeiro beneficiário de unidade motriz que equipará, posteriormente, os demais membros da família de automóveis elétricos Neue Klasse.