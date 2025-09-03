BMW produz “fuel cell” na Áustria

A BMW não desiste do hidrogénio nem do “fuel cell” (pilha de combustível) como elemento muito importante na sua estratégia de mobilidade para o futuro, como demonstra o anúncio da preparação da fábrica do consórcio alemão, em Steyr, Áustria, para o arranque da produção da terceira geração da tecnologia, programado para 2028. Até lá, a promessa é de mais desenvolvimento do sistema.









Os primeiros protótipos do sistema encontram-se em desenvolvimento nos centros de competências de Munique e Landshut (Alemanha), e Steyr. A primeira geração do sistema de pilha de combustível foi fornecida pela Toyota e instalada no 535iA (2014). A segunda geração já assumiu um papel mais importante, pois tratou-se de projeto próprio que só contava com células de combustível individuais da parceira nipónica. A tecnologia foi testada numa frota de iX5 Hydrogen.





Para a nova geração, BMW e Toyota desenvolveram sistema de transmissão novo para automóveis de passageiros, com a parceria a tirar partido das sinergias também para aplicações em comerciais. Esta colaboração permite que ambas as empresas criem produtos específicos.









Sistema mais compacto e potente

A terceira geração da pilha de combustível que transforma hidrogénio em eletricidade é muito mais compacta do que segunda, com dimensões reduzidas em cerca de 25%. Ainda assim, a densidade energética aumentou significativamente, acontecendo o mesmo com o nível de eficiência de sistema pensado para integração nas futuras arquiteturas técnicas da BMW.





Estes avanços garantem aumentos substanciais na autonomia e na potência, que são combinados com consumos inferiores de energia. A produção de protótipos está focada na validação dos processos de montagem e teste, com especial atenção à industrialização e garantia de qualidade. Estas etapas são cruciais na preparação da tecnologia para a produção em série.







