BMW Série 7 e i7 ganham tecnologias Neue Klasse

A BMW, apresentados os primeiros dois membros da geração nova de automóveis Neue Klasse, iniciou a disseminação pela gama das tecnologias que estreia no iX3 e no i3. E o topo de gama Série 7, sem surpresa, é o primeiro beneficiário de todos os progressos registados durante programa de desenvolvimento que pressupõe 40 novidades até ao final de 2027.









O i7 foi apresentado em simultâneo com o Série 7, em fevereiro de 2022. A história repete-se! As edições novas mantêm as dimensões (5,4 m de comprimento). Para a gama-2026 da berlina elétrica, três versões, todas com máquinas nos dois eixos e, por isso, quatro rodas motrizes: 50 xDrive (455 cv), 60 xDrive (544 cv) e M7 xDrive (680 cv). A potência aumenta apenas na terceira – e “só” 20 cv.

Mantém-se, também, o “hardware” do chassis – suspensão pneumática de série e eixo traseiro direcional em opção –, mas anunciam-se atualização de “software” e revisão que otimizam tanto o conforto a bordo e de rolamento, como a precisão da condução. No sistema elétrico do i7, novidade importante na bateria, com recurso às células de sexta geração estreadas pela marca no iX3. E a capacidade aumenta de 105,7 kWh para 112,5 kWh. Autonomias e carregamentos melhoram.









Para o 50 xDrive, por exemplo, a marca alemã anuncia 728 km WLTP (mais 104 km) e aumento na potência máxima admitida no carregamento rápido, de 195 kW para 250 kW. E, assim, mesmo contando-se com bateria maior, o tempo para recuperar a energia armazenada de 10% para 80% diminui 34 minutos para 28!

Panoramic iDrive no interior

No interior de Série 7 e i7, saída do Curved Display e entrada do Panoramic iDrive com o Panoramic Display estreado no iX3 (primeiro Neue Klasse). As dimensões do monitor multimédia aumentam de 14,9’’ para 17,9’’ e o Panoramic Vision muda a forma de apresentação das informações – projeção à largura da base do para-brisas. E, no Série 7, pela primeira vez, existe ecrã para o passageiro dianteiro.





O sistema operativo BMW OS X substitui o iDrive 8. Ganha-se inteligência artificial (Amazon Alexa 9) e otimiza-se o desempenho de diversos programas, incluindo do sistema de comandos por voz. E os passageiros dos bancos traseiros continuam a desfrutar do monitor de 31,3’’ (e resolução 8K).









Exteriormente, para-choques e grelha novos (hipótese de iluminação da segunda) e, em opção, dois pacotes para imagem mais desportiva (M Sport e M Sport Pro). O potencial de personalização aumenta (jantes de 22’’, por exemplo) e conta-se com número maior de assistências à condução, nomeadamente com o Symbiotic Drive estreado pela marca no iX3 – condução sem mãos no volante, em autoestrada, até 130 km/h.