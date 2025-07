BMW tem a carrinha mais rápida no Nürburgring

O BMW M3 CS Touring, com registo abaixo de 7.30 m, conseguiu recorde mediático: é a carrinha mais rápida de sempre na volta ao circuito de Nürburgring-Nordschleife, Alemanha, com o piloto de desenvolvimento da marca de Munique, Jörg Weidinger, ao volante.









O tempo de 7.29,490 m tornou-se na nova referência para os automóveis com este formato na pista alemã, na configuração com 20,823 km, com Jörg Weidinger a “derrubar” o registo estabelecido em 2022, também com um M3 Touring, então com 7.35,060 m.

A marca continua a utilizar o Inferno Verde como palco predileto para o desenvolvimento técnico dos seus carros mais desportivos, com o M3 CS Touring a mostrar também todas as suas credenciais dinâmicas em circuito.









“Desde o início que ficou claro que o BMW M3 CS Touring estabeleceria novos padrões em termos de dinâmica. Com um tempo inferior a 7m30s, este modelo demonstra de forma impressionante que este conceito de veículo combina na perfeição o ADN das corridas com a versatilidade no dia a dia”, afirma Franciscus van Meel, Diretor Executivo da BMW M GmbH.





Recorde-se que o M3 CS Touring oferece desempenho de alto nível em configuração de carrinha familiar, numa combinação que não é usual no setor automóvel, ainda para mais tratando-se de mais um modelo de edição especial entre os veículos de desempenho mais elevado. Recorre a motor de seis cilindros em linha com 550 cv, capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos e de atingir os 300 km/h de velocidade máxima. A potência é transmitida através de caixa M Steptronic de oito velocidades, com tecnologia Drivelogic, e por sistema de tração integral M xDrive.









Esta versão possui suportes do motor e sistema de escape específicos para características de condução mais apuradas, ao passo que a tecnologia do chassis apresenta controlo de estabilidade DSC e Modo Dinâmico M otimizados para uso em pista.