Brabus 1000: AMG GT tem 1000 cv!

Utilizando o Mercedes-AMG GT 63 S E Performance como ponto de partida, a Brabus desenvolveu carro novo, com imagem ainda mais exuberante que a do desportivo de que deriva, e equipado com motorização híbrida em que potência e binário foram aumentados para 1000 cv e 1820 Nm, respetivamente. O Brabus 1000, nome que remente para a potência desta máquina, mantém, claro, a homologação para estrada.









Bastante experiente na preparação de automóveis da Mercedes e da divisão AMG, a Brabus centrou as suas atenções no GT 63 S E Performance 2+2 para criar automóvel mais extremo, com prestações impressionantes. No V8 biturbo, a capacidade aumentou de 4 para 4,5 litros (4407 cc), o que permitiu ganhar 184 cv, mas o motor elétrico com 204 cv (150 kW) mantém-se. O Brabus 1000 mantém, igualmente, a caixa automática de 9 velocidades e o sistema de tração integral 4Matic+.









No processo de aumento da cilindrada de 3982 cc para 4407 cc, a Brabus ampliou o diâmetro dos cilindros e instalou pistões forjados correspondentes, além de outros detalhes importantes, como a inclusão de dois turbocompressores de alto desempenho ou sistema de escape em aço inoxidável com filtros especiais de partículas. O sistema ainda conta com modo variável para o ruído, podendo escolher-se entre um silencioso “Coming home” e, dependendo do modo de condução selecionado, uma sonoridade mais grave. Gestão eletrónica e processo de combustão também foram melhorados.

A aceleração dos 0 aos 100 km/h passa a cumprir-se em 2,6 segundos e anuncia-se 0-300 km/h em 23,7 segundos. A velocidade de ponta apresentada limitada eletronicamente a 320 km/h.

O aumento de prestações exigiu melhorias na aerodinâmica e o Brabus 1000 beneficiou de bastante trabalho em túnel de vento, com componentes produzidos em fibra de carbono exposta, com acabamento brilhante ou mate. O “spoiler” dianteiro com abas laterais elevadas nas cavas das rodas não só traduzem um aspeto mais agressivo, como melhora a estabilidade a velocidades elevadas.









De igual forma, as jantes Brabus Monoblock Z foram desenvolvidas exclusivamente para este modelo, sendo de 21 polegadas à frente (305/30 ZR21) e de 22 polegadas atrás (335/25 ZR22), associadas a pneus da Continental ou da Hankook. Outro contributo para o desempenho vem das molas desportivas criadas pela Brabus em parceria com a KW, com ajuste em altura, podendo reduzir a altura ao solo em até 20 mm para baixar o centro de gravidade ainda mais.