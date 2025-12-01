BYD anuncia motor “boxer”
- João Isaac
- há 51 minutos
- 1 min de leitura
A BYD tem mecânica nova, que tem a particularidade de contar com a arquitetura “boxer” comum nos carros de marcas como a Porsche e a Subaru – os 4 cilindros estão posicionados horizontalmente e em pares opostos, e os pistões movem-se para fora e para dentro ao mesmo tempo, mas em sentidos opostos, configuração com movimento equilibrado que garante funcionamento mais suave e com menos vibrações.
A mecânica chinesa tem 2 litros de capacidade e caracteriza-se, ainda, por ser a primeira do género desenvolvida, propositadamente, para aplicações em sistemas híbridos Plug-In (PHEV).
Esta mecânica de 4 cilindros destina-se aos PHEV da BYD baseados na plataforma e4. A marca chinesa optou por configuração mecânica que também baixa o centro de gravidade e melhora a repartição do peso para gerar energia para carregamento da bateria que alimenta os motores elétricos. Todavia, nalgumas condições, o 2.0 novo, com 272 cv e 380 Nm, também move, diretamente, as rodas traseiras.
O motor novo tem lubrificação por cárter seco, o que otimiza o aproveitamento do espaço (mede apenas 42 cm de altura). Este 2.0 tem estreia confirmada na versão PHEV da berlina de luxo Yangwang U7, encontrando-se num módulo dianteiro que também integra um gerador, duas máquinas elétricas e, ainda, dois solenoides do sistema de suspensão ativa.
