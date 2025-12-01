BYD anuncia motor “boxer”

A BYD tem mecânica nova, que tem a particularidade de contar com a arquitetura “boxer” comum nos carros de marcas como a Porsche e a Subaru – os 4 cilindros estão posicionados horizontalmente e em pares opostos, e os pistões movem-se para fora e para dentro ao mesmo tempo, mas em sentidos opostos, configuração com movimento equilibrado que garante funcionamento mais suave e com menos vibrações.









A mecânica chinesa tem 2 litros de capacidade e caracteriza-se, ainda, por ser a primeira do género desenvolvida, propositadamente, para aplicações em sistemas híbridos Plug-In (PHEV).

Esta mecânica de 4 cilindros destina-se aos PHEV da BYD baseados na plataforma e4. A marca chinesa optou por configuração mecânica que também baixa o centro de gravidade e melhora a repartição do peso para gerar energia para carregamento da bateria que alimenta os motores elétricos. Todavia, nalgumas condições, o 2.0 novo, com 272 cv e 380 Nm, também move, diretamente, as rodas traseiras.







