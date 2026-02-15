BYD Atto 3 EVO: mais autonomia e potência

A BYD divulgou as primeiras imagens e informações do Atto 3 EVO, carro que não é mais do que a atualização (extensíssima) de Sport Utility Vehicle (SUV) compacto que a marca propõe na China desde fevereiro de 2022 e, depois, disponibilizou em todos os mercados em que tem operações – em Portugal, apresentou-se em simultâneo com o fabricante representado pela Caetano Auto, em maio de 2023.









Agora, depois de submetido a atualização abrangente, o SUV compacto dispõe de mais e melhores argumentos. Esta intervenção não beneficiou apenas o exterior e o interior do Atto 3. Também deu origem a progressos no chassis, nomeadamente na suspensão, e nas baterias e nos motores, a razão por detrás da “reivindicação” de mais autonomia e potência! E explica-se, assim, a soma da designação EVO ao nome do automóvel da BYD.

Exteriormente, as diferenças entre o Atto 3 e o Atto 3 EVO são subtis, mas existem para-choques, jantes de liga leve e “spoiler” traseiro novo, o que garante um visual mais moderno e, sobretudo, sofisticado. No habitáculo, o volante também é novo o seletor da transmissão foi reposicionado da consola para a coluna de direção, o que libertou espaço para arrumação de objetivos e, simultaneamente, melhorou a facilidade de utilização.









Em termos de digitalização, o painel de instrumentos novo tem 8,8’’ e, ao centro, o monitor tátil do sistema multimédia é de 15,6’’ em vez de 12,8’’. Este equipamento também conta com novidades em matéria de “software”, com a adoção do pacote de serviços da Google (Maps e Assistant, por exemplo).

A atualização também permitiu otimização do espaço interior, com a capacidade da bagageira a aumentar 50 litros, de 440 litros para 490, na configuração normal do compartimento. Rebatendo-se os encostos dos bancos traseiros, o volume de carga atinge o máximo de 1390 litros. E há “frunk” com 101 litros sob o “capot”.









O Atto 3 Evo baseia-se na evolução mais recente da arquitetura técnica E-Platform 3.0 da BYD, que tem suspensão posterior com geometria mais sofisticada (dispõe de cinco braços, o que melhora o controlo dos movimentos das rodas). E a bateria integrada de acordo com o princípio “cell to body”, no SUV compacto novo, conta com 74,8 kWh de capacidade (cerca de mais 25%). A arquitetura elétrica também muda de 400 V para 800 V e, assim, a potência de carregamento duplica para 220 kW. De acordo com a marca chinesa, em 0h25, a energia armazenada aumenta de 10% para 80%.





O Atto 3 EVO tem lançamento no mercado nacional previsto para o próximo mês.