BYD desenvolve monitores próprios

A BYD anunciou que está a preparar-se do arranque da produção de monitores digitais para montar nos seus automóveis, ação que toma com o objetivo de ter controlo ainda maior sobre os processos de construção para melhorar a tecnologia embarcada na gama de carros elétricos e híbridos Plug-In. A marca chinesa, que iniciou a atividade industrial como fabricante de baterias, integra, assim, mais um ramo negócio na empresa. O plano foi conhecido em publicação na rede social chinesa Weibo.









Sem revelar grandes detalhes técnicos, a BYD adiantou, no entanto, que o ecrã novo está inserido em programa de ação mais abrangente nos domínios da conectividade e dos programas multimédia. A estreia do sistema acontecerá no Fang Cheng Bao Tai 7, modelo da Fang Cheng Bao, submarca da BYD.

No “post” na Weibo, a marca explica que os monitores poderão utilizar-se de diversos modos e em muitos tipos de entretenimento, e sempre com progressos importantes na interligação Homem-Máquina, na comparação com os equipamentos que propõe atualmente. Uma das particularidades do ecrã novo é que pode funcionar de forma independente, como um “tablet”, e admite integração com outros equipamentos do mesmo tipo, o que permite antecipar a oferta de opções ampliadas de infoentretenimento para o condutor e os ocupantes.