BYD Dolphin carrega mais rápido

À venda no nosso País desde o último trimestre de 2023, o BYD Dolphin conta com atualização que melhora, sobretudo, a potência de carregamento rápido (corrente contínua) da bateria com 60,4 kWh de capacidade, com 100 kW em vez de 88 kW, o que permite recuperar o nível de energia armazenada de 10% para 80% em 0h35, em vez de 0h40 .Recentemente, a marca chinesa também comunicou extensão da garantia dos acumuladores de todos os automóveis elétricos e híbridos Plug-In, de 8 anos/200.000 km para 8 anos/250.000 km









Concorrente no segmento médio-inferior (C), categoria muitíssimo importante no mercado europeu, o BYD Dolphin, com esta modernização, mantém a autonomia homologada de até 427 km, mas também apresenta novidades na capacidade da bagageira, que aumenta 19 litros, para 364 litros, e no equipamento, com a estreia de volante com função de aquecimento e revestimento vegan, ou a introdução de sensor de chuva que ativa, automaticamente, o limpa para-brisas. E nova é, ainda, a cor Atlantis Grey para a pintura da carroçaria.









Na gama nova do Dolphin, apenas um nível de equipamento (Comfort), que inclui, entre muitos outros elementos, jantes de liga leve, de 17’’, bancos dianteiros com aquecimento e regulação elétrica, sistema multimédia com ecrã rotativo de 12,8’’ no centro do painel de bordo (tecnologia compatível com Apple CarPlay e Android Auto), bomba de calor, função Vehicle to Load para carregamentos de dispositivos elétricos externos e pacote completo de assistências eletrónicas à condução. Em Portugal, compacto da BYD (204 cv/150 kW) com preços a partir de 35.990 €.