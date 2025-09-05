Primeira carrinha BYD na Europa

O Seal 6, segundo automóvel da BYD disponível na Europa com tecnologia híbrida Plug-In (PHEV), também é proposto como carrinha. E a marca chinesa apresenta-o com 184 cv e 212 cv. A versão menos potente tem bateria LFP com de 10 kWh de capacidade, o que permite percorrer até 55 km entre recargas, enquanto a topo de gama, com acumulador de energia maior (19 kWh de capacidade), conta com até 105 km de autonomia elétrica. Estreia em Portugal ainda este mês.









A BYD tornou-se, rapidamente, protagonista importante do mercado automóvel na Europa, conseguindo-o com gama tão atrativa como numerosa de carros elétricos e híbridos Plug-In (PHEV). Durante este período, a União Europeia (UE) decidiu um agravamento de 10% para 27% das tarifas a pagar pelos automóveis sem motores de combustão interna importados da China, mas a medida não travou o programa de expansão nem o progresso das vendas da marca chinesa. Os números provam-no: nos primeiros sete meses do ano, comparativamente ao período homólogo de 2024, aumento de 290,6%, para 84.416 unidades. E, assim, sem surpresa, a quota de mercado cresceu de 0,3% para 1,3%.

Os planos da BYD para a Europa, ambiciosos, também pressupõem a produção de automóveis no continente, forma de reduzir o impacto do aumento das tarifas nas vendas. Em 2023, a marca chinesa comprometeu-se com unidade operacional na Hungria ainda em 2025, mas o arranque das linhas de montagem foi adiado para o início de 2026 e, de acordo com diversas fontes, será mais lento do que o previsto, antecipando-se que a capacidade instalada prevista de 300.000 carros/ano possa atingir-se só em 2028. Até lá, em Szeged, entre Atto e, Atto 3 e Dolphin, máximo de 150.000 unidades.









Esta mudança de estratégia dos chineses deve-se ao facto de a BYD também estar a preparar o início da produção de automóveis na Turquia, país que tem custos de trabalho mais baixos (logo, competitivos). Na unidade nova de Manisa, dois carros elétricos (Seal U, Sealion 5), dois híbridos Plug-In (Seal U DM-i e Seal 6 DM-i). Esta infraestrutura industrial, em contrapartida, aproximar-se-á bem mais rapidamente da capacidade instalada. A importação de automóveis da Turquia para o mercado da UE, recorda-se, não paga taxas aduaneiras desde 1995, da mesma forma que a exportação de carros da EU para a Turquia está isenta do pagamento de quaisquer taxas aduaneiras…





Carro com dimensões de segmento D com preço de compacto do segmento C!

Os investimentos na Hungria e na Turquia, e no crescimento da gama de produtos, sustentam a previsão de que a BYD consiga aproximar-se dos 400.000 automóveis vendidos por ano na Europa em 2029, número que demonstra o potencial enorme da marca chinesa no Velho Continente. E a introdução do Seal 6 DM-i, modelo que tem a particularidade de contar com duas carroçarias (berlina e carrinha) e ambas com 4,804 m de comprimento e 2,790 m entre eixos, permite antecipar ainda mais aumento na procura. E o modelo conta com motorização híbrida Plug-In (PHEV), o que representa mais-valia importante para a sétima marca que mais comercializa esta tecnologia na região, sobretudo por ganhar carrinha, formato que tem muitos fãs, e poder propor carro com dimensões de segmento D com preço de compacto do segmento C! Entre os rivais, dois “pesos pesados”: Skoda Superb e Volkswagen Passat. Capacidades das malas com os encostos dos bancos traseiros na vertical: 491 litros na berlina, 500 na carrinha.









Versões Boost (184 cv) e Comfort (212 cv).

O Seal 6 é o segundo PHEV da BYD. O automóvel é novo na Europa, mas encontra-se à venda na China desde 2024. Na gama, berlina de 4 portas e carrinha (Touring). A motorização tem duas configurações, que partilham o motor 1.5 a gasolina com 98 cv que funciona sob o ciclo Atkinson e a máquina elétrica com 197 cv. E, assim, as diferenças nas potências anunciadas para as versões Boost (184 cv) e Comfort (212 cv) devem-se apenas à gestão eletrónica e à capacidade das baterias do tipo LFP – 10 kWh e 19 kWh, respetivamente.





Brevemente, anúncio dos preços do(s) Seal 6 DM-i no mercado nacional.

A BYD, para o Seal 6 DM-i Boost, e de acordo com a homologação europeia WLTP, reivindica até 55 km de condução 100% elétrica e 2,6 l/100 km de consumo médio (60 g/km de emissões de CO2) – 0-100 km/h em 8,9 s e velocidade máxima de 180 km/h. O Comfort com bateria maior e mais potência percorre mais quilómetros de forma totalmente elétrica (105 km), o que diminui o consumo médio para 1,7 l/100 km (38 g/km), e é mais rápido no arranque 0-100 km/h, que cumpre em menos 0,4 s. Também nesta versão, 180 km/h de velocidade máxima.





As duas baterias também admitem potências de carregamento diferentes. A mais pequena permite só 3,3 kW, enquanto a maior pode receber até 6,6 kW (ou 26 kW, utilizando-se ponto de carga com corrente contínua). Ambas contam a função V2L (Vehicle to Load) para alimentação de quaisquer equipamentos elétricos externos ao automóvel com consumos inferiores a 3,3 kW.







