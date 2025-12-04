BYD prolonga garantia da bateria

Boas notícias para os (futuros e atuais) clientes particulares de automóveis ligeiros de passageiros da BYD em Portugal, e sinónimo de confiança da marca nos seus produtos e componentes: o fabricante chinês decidiu prolongar, de forma automática e gratuita, a garantia da bateria de “alta tensão” dos seus modelos 100% elétricos e híbridos plug-in de 8 anos ou 200 000 km para 8 anos ou 250 000 km.









Uma medida que abrange todos os veículos da marca vendidos em território português, por isso aplicando-se tanto às unidades que a partir de agora sejam vendidas, como às já entregues a clientes particulares (no caso de frotas com contratos específicos de garantia já acordados, manter-se-ão os termos previamente definidos; e todos os restantes termos, condições, limitações e exclusões mantêm-se inalterados, e continuam a ser regidos pelo Manual de Garantia Limitada da BYD).