Carregamentos: recomendações

Portugal vive dias muito complicados, devido às condições climatéricas extremas e tempestade após tempestade. Nesta situação, alerta a MOBI.E, podem registar-se perturbações na Rede Nacional de Carregamento de veículos elétricos. Assim, antecipando constrangimentos técnicos, sobretudo interrupções temporárias nos serviços, recomendam-se a antecipação de operações que devem fazer-se só em caso de necessidade, o planeamento de rotas para verificação da disponibilidade de postos e atenção aos alertas e às informações emitidos pela Proteção Civil.









A MOBI.E, reagindo às previsões de manutenção da meteorologia adversa durante os próximos dias, emitiu comunicado que alerta para a possibilidade de impactos operacionais na rede de carregamento de automóveis elétricos, devido a falhas de energia, dificuldades de acesso a alguns pontos da infraestrutura pública e, ainda, a limitações técnicas causadas pelo mau tempo.

Neste contexto, os condutores de viaturas elétricas são aconselhados a adotarem diversas medidas preventivas que assegurem mobilidade e segurança. De acordo com a MOBI.E, os carregamentos devem a antecipar-se (logo, realizar-se antes de a bateria atingir o nível crítico de carga mínima). Recomenda-se, ainda, o recurso a ponto de carga apenas em caso de necessidade, de forma reduzir a pressão sob a infraestrutura, e o planeamento antecipado das deslocações, para a confirmação da disponibilidade de postos durante a viagem.