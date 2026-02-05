Carro em fim de vida, bateria não!

Baterias novas da CATL, o maior produtor mundial da tecnologia, mantêm 80% da capacidade depois dos automóveis que equipam percorrerem 1,8 milhões de quilómetros e realizarem carregamentos ultrarrápidos regularmente, informou o fabricante chinês. As “5C” recuperam a capacidade nominal de armazenamento em 12 minutos!









De acordo com vídeo divulgado na página oficial de YouTube da CATL, as baterias novas perdem apenas 20% da capacidade após um milhão de quilómetros e 1400 ciclos de carregamento de elevada potência realizados sob temperaturas de até 60º C. Nos climas mais amenos (cerca de 20º C), admite-se que os acumuladores de energia percam os mesmos 20% depois após 3000 ciclos de carga e descarga, e depois de acumulados mais de 1,8 milhões de quilómetros.

O maior fabricante mundial de baterias para carros elétricos assume, ainda que as novas 5C foram concebidas para durarem mais tempo do que os automóveis em que serão instaladas. Para poder anunciá-lo, a CATL dedicou-se, por exemplo, a reduzir a resistência interna encontrada pelos iões de lítio em movimento entre os elétrodos, o que prolonga a vida útil de componente tão importante.









Entre outras medidas, a CATL, nas 5C também aplicou uma camada de proteção mais densa e uniforme no cátodo, o que diminui a velocidade de degradação, e introduziu um aditivo especial no eletrólito líquido que facilita a eliminação de eventuais perdas de lítio. Adicionalmente, o sistema de gestão da bateria foi alvo de processo de otimização, de forma a permitir, por exemplo, que a refrigeração seja feita de modo mais localizado, o que reduz as temperaturas em áreas específicas dos pacotes de baterias. E no caso de a voltagem de uma célula sofrer uma descida súbita, o sistema exige-lhe menos energia, o que equilibra o funcionamento de toda a bateria.