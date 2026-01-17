Carros da Stellantis com tecnologia Leapmotor?

A viver um momento de acentuado crescendo de popularidade na China, os automóveis elétricos com extensor de autonomia (REEV, acrónimo de Range Extended Electric Vehicles), em que um, ou mais, motores elétricos são os únicos responsáveis por fazer mover as rodas, tendo o motor de combustão como única missão recarregar a bateria, nunca foram, propriamente, muito comuns na Europa. E os poucos que propuseram a tecnologia também estiveram longe de ser um êxito.









O mais emblemático deles terá sido, porventura, o BMW i3, produzido de 2013 a 2024, embora a derivação REEV tenha sido descontinuada com a chegada da atualização que o modelo conheceu em 2019, e a introdução de uma bateria com maior capacidade nas variantes exclusivamente elétricas. Não tanto pelo seu desempenho comercial (ainda assim, deveras interessante para os volumes de vendas que os 100% elétricos então registavam), mas por ser, hoje, por muitos considerado como um automóvel bastante à frente do seu tempo, e a versão com extensor de autonomia uma das mais práticas e interessantes, pela sua eficiência energética, e por não padecer dos constrangimentos que ainda caracterizam esta proposta (leia-se autonomia, tempos de recarga, e disponibilidade da infraestrutura de carregamento).

Deste modo, no Velho Continente, com a saída de cena do Mazda MX-30, poucas mais opções restam nesta matéria, atualmente, do que o B10 e o C10 da Leapmotor. Mas, também por via do afrouxamento das regras, por parte das autoridades europeias, no que respeita à proibição de venda de automóveis na região com motores térmicos a partir de 2035, é bem possível que este estado de coisas venha a sofrer alterações significativas.









E, caso tal venha a verificar-se, um dos principais protagonistas pode muito bem ser a marca chinesa de que a Stellantis detém 20% do capital (51% no caso da parceria criada para os mercados de exportação). Isto porque, segundo avança a publicação britânica Autocar, o consórcio ítalo-francês está a estudar a hipótese de introduzir em alguns dos seus modelos (nomeadamente de Citroën, DS, Fiat, Peugeot e Opel) a tecnologia de extensão de autonomia desenvolvida pela sua homóloga asiática (rumores havendo de que também a Renault está a avaliar o lançamento de REEV numa altura em que se encontra a desenvolver uma nova plataforma modular para os segmentos intermédios do mercado).





Quem o afirma, em declarações à publicação britânica, é o próprio CEO da Leapmotor, Tianshu Xin: “O extensor de autonomia é uma boa tecnologia, e, sim, estamos a explorar as possibilidades de utilizá-la noutros portfólios”, sem deixar de sublinhar que essa é apenas uma das várias hipóteses que estão a ser consideradas no domínio da partilha de tecnologia entre os dois fabricantes, cujas ofertas, presentemente, nada têm em comum. O mesmo responsável já anteriormente tinha elogiado a tecnologia REEV como um passo crucial no caminho da Europa para a eletrificação, apelidando-a de “uma boa solução provisória”, quando a adesão aos automóveis totalmente elétricos continua aquém do previsto, e desejado, e a infraestrutura de carregamento a ser desenvolvida.







