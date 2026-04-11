Carros elétricos: Tesla vence BYD
- José Caetano
- há 3 horas
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A Tesla, durante o primeiro trimestre do ano, recuperou o título de maior fabricante mundial de carros elétricos, ao superar o número de entregas do rival número um, a BYD, que registou perda (recorde…) de dois dígitos nas vendas, no frente a frente com o período homólogo de 2025.
O fabricante norte-americano comandado por Elon Must entregou 358.023 carros elétricos, mais 6,5% do que no primeiro trimestre de 2025, enquanto o número de registos da BYD foi de “apenas” 310.389 unidades, o que representa diminuição de 25% na procura.
No entanto, considerando todos os registos, os chineses venderam quase o dobro dos norte-americanos: somando todas as motorizações Novas Energias (também inclui híbridos Plug-In), a BYD entregou 695.772 automóveis – ainda assim, menos 30% do que entre janeiro e março de 2025.
A BYD, só em 2025, eliminou cerca de 100.000 postos de trabalho, para acelerar o ritmo de implementação de programa de reestruturação que tem como objetivo o aumento da eficiência e o controlo dos custos, de forma a manter-se competitiva. No ano passado, recorda-se, a marca registou recorde de vendas – 4,6 milhões de automóveis entregues em todo o mundo – e também comemorou máximo novo de exportações (um milhão de unidades), mas registou, igualmente, uma redução de 19% nos lucros.
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