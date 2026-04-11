Carros elétricos: Tesla vence BYD

A Tesla, durante o primeiro trimestre do ano, recuperou o título de maior fabricante mundial de carros elétricos, ao superar o número de entregas do rival número um, a BYD, que registou perda (recorde…) de dois dígitos nas vendas, no frente a frente com o período homólogo de 2025.









O fabricante norte-americano comandado por Elon Must entregou 358.023 carros elétricos, mais 6,5% do que no primeiro trimestre de 2025, enquanto o número de registos da BYD foi de “apenas” 310.389 unidades, o que representa diminuição de 25% na procura.

No entanto, considerando todos os registos, os chineses venderam quase o dobro dos norte-americanos: somando todas as motorizações Novas Energias (também inclui híbridos Plug-In), a BYD entregou 695.772 automóveis – ainda assim, menos 30% do que entre janeiro e março de 2025.







