Carros novos: mais 7,3% em 2025

As matrículas de carros novos em Portugal, em 2025, e comparativamente a 2024, aumentaram 7,3%, considerando somente a categoria dos ligeiros de passageiros, para 225.039. Os automóveis equipados com motores elétricos corresponderam a 25,1% dos registos (52.256 unidades). A Peugeot, pelo quinto ano consecutivo, foi marca número um no nosso País, com 21.664 viaturas, o que representa aumento de 0,2% na procura e de 9,63% para 10,30% na quota de mercado.









De acordo com os números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), durante dezembro de 2025, comparativamente ao mês homólogo de 2024, crescimento de 3% nas matrículas no mercado nacional, combinando-se os registos de ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias e pesados – total de 24.978. Considerando só a categoria com mais registos, a primeira, progresso de 3,5%, para 20.879. Isto, de janeiro a dezembro, e no frente a frente com o resultado do ano anterior, reflete-se num aumento de 6,2%, para 264.821 viaturas – e de mais 7,3% e 225.039, no caso dos ligeiros de passageiros.









Elétricos representam 23,2% dos carros novos

Em 2025, ainda nos ligeiros de passageiros, 69,7% dos carros novos matriculados eram movidos por energias alternativas tanto à gasolina (24,5%), como ao gasóleo (5,8%), com as motorizações elétricas a representarem 23,2%, as híbridas 22,3% e as híbridas Plug-In 15,2%. E as restantes 9% consumiam outros combustíveis ou contavam com tecnologias diferentes. A procura de automóveis elétricos, de 2024 para 2025, aumentou 25,1%, para 52.256 unidades, o que corresponde a 23,2% de quota de mercado (26,8% em dezembro, com 5590 exemplares, mais 8,7% do que no mês homólogo de 2024).

Nos ligeiros de mercadorias, de 2024 para 2025, 0% de variação na procura, com o registo de 32.301 unidades – já em dezembro, e com 3498 matrículas, decréscimo de 2,2%. Por fim, nos pesados (mercadorias e passageiros), 7481 unidades no ano passado, ou mais 3,2% do que ano no precedente (601 em dezembro, aumento de 24,4%).









Peugeot mantém o estatuto de marca número um

Em 2025, pelo quinto ano consecutivo, Peugeot primeira nas matrículas de carros novos no mercado português, com 21.664 unidades, o que significa mais 0,2% do que em 2024 e um aumento de 9,63% para 10,30% na quota de mercado. A marca também liderou os registos nos ligeiros de mercadorias, com 5625 exemplares, ou menos 1,6% do que no ano anterior, quebra com expressão na quota de mercado, que diminuiu de 17,70% para 17,41%. Nas duas categorias, na segunda posição, a Renault. Mercedes-Benz no pódio nos ligeiros de passageiros e Toyota terceira nos comerciais de mercadorias.

A Peugeot tem quatro automóveis no “top-10” dos mais matriculados em Portugal durante 2025: 2008 (7463 exemplares), 208 (5066), Partner (4642) e 308 (4108). E a foi, também, a marca generalista que registou mais carros elétricos no nosso País: 4742. Este número traduz o aumento de 138% na procura e garante 8,6% de quota – 8% nos ligeiros de passageiros (4157) e 16,5% nos comerciais (585).



