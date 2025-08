CATL investe na troca rápida de baterias

Fabricante chinês de baterias está a expandir, rapidamente, a rede própria de pontos para trocas rápidas de acumuladores de energia, em parceria com uma empresa de aluguer de automóveis.









A CATL continua empenhada no desenvolvimento e na disseminação (rápida…) da tecnologia de trocas de baterias de automóveis elétricos. Confirma-o a assinatura de acordo de parceria com a Car Inc., maior empresa de aluguer de automóveis da China. O objetivo é a aceleração do crescimento da rede de estações Evogo.





O fabricante de baterias, recentemente, anunciou que já dispõe de 400 estações em funcionamento, mas o objetivo é contar com 1000 até ao final do ano. Porém, não é necessário só fazer crescer a rede, também tem de investir-se no aumento do número de automóveis que suportem a tecnologia.









Por esse motivo, a CATL está a estabelecer parcerias adicionais com fabricantes, tais como a BAIC, ChangAn, GAC, Hongqi, SAIC e Wuling, para que implementem a tecnologia Swapping Electric Blocks nos carros elétricos que produdem. E, para não depender, totalmente, da comercialização destes produtos entre os clientes particulares, a empresa confia na parceria com a CAR Inc. para acelerar a adesão à plataforma de troca rápida de baterias. A CAR – China Auto Rental compromete-se a adquirir, faseadamente, 100.000 automóveis compatíveis com esta solução.