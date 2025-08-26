CATL quer trocar um milhão de baterias por dia

O maior fabricante mundial de baterias ambiciona desenvolver a maior rede de estações para trocas rápidas de acumuladores de energia, primeiro na China, depois na Europa.









A CATL, o maior fabricante mundial de baterias para automóveis elétricas, está a trabalhar no desenvolvimento da maior rede de estações para trocas rápidas de baterias. Numa primeira fase do programa, encontra-se prevista a construção de 1000 estações apenas na China, o país de origem do fabricante, mas a empresa já fez saber que o plano também inclui a expansão para o continente europeu.





A NIO, recorda-se, foi a marca que mais apostou, inicialmente, nesta tecnologia de ponta e, neste momento, já dispõe de mais de 3300 instalações do género na China, mas a CATL prepara-se para “entrar em jogo” e “em força”, prometendo a construção de um “ecossistema de intercâmbio de baterias em todo o país”.





1000 estações operacionais para troca de baterias até ao final do ano





Os números falam por si. Até ao final do ano, a CATL ambiciona contar com 1000 estações operacionais para troca de baterias em carros elétricos, mas este plano pressupõe 10.000 em funcionamento no final de 2028. E, contando com esta rede, a empresa espera realizar qualquer coisa como um milhão de trocas por dia!









Ainda que as potências de carregamento sejam cada vez mais elevadas e, assim, os tempos das operações cada vez mais reduzidos, o sistema de troca rápida de baterias, que trabalha de forma totalmente autónoma, permite que um carro elétrico “ganhe”, por exemplo, 400 km de autonomia em menos de 3 minutos.





Uma grande vantagem do sistema de troca de baterias, comparativamente à utilização de postos de carregamento ultrarrápidos, é a muito menor sobrecarga exigida à rede elétrica. Porém, é preciso que os carros sejam compatíveis com as estações de troca e o sistema, o deve ser garantida durante o desenvolvimento dos automóveis, facto que exige a definição de normas específicas, sobretudo em termos de fichas e tomadas.





A implementação da tecnologia, indicam os especialistas, também é mais fácil e rentável para os fabricantes chineses, que controlam uma grande parte da cadeia de valor associada à produção das baterias.



