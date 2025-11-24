Changan Deepal S05 a partir de 36.990 €

A Changan, pouco tempo depois da apresentação no Deepal S07, o carro com que iniciou as operações em Portugal, tem segundo automóvel elétrico, o Deepal S05. O Sport Utility Vehicle (SUV) posiciona-se no no segmento médio-inferior (C) e tem versões com tração traseira e quatro rodas motrizes.









O Changan Deepal S05 mede 4,620 m de comprimento, 1,900 m de largura, 1,600 m de altura e 2,880 m entre eixos, e distingue-se pela imagem exterior minimalista concebida no centro de estilo da marca chinesa em Turim, Itália, necessariamente com preocupações aerodinâmicas, item com impacto nos consumos de energia e na autonomia.

Na dianteira, destacam-se a iluminação bipartida ou as grelhas ativas. Observado de perfil, sobressaem as janelas sem molduras, as jantes de 18’’ e 20’’, e também os puxadores retráteis da porta retráteis. Ainda na lateral, anel luminoso colocado no pilar C, com o logótipo iluminado, que serve de indicador do estado de carga da bateria. Por fim, na traseira, faixa luminosa à largura da carroçaria e “spoiler”.









Espaçoso e confortável

A Changan apresenta o interior do Deepal S05 como um espaço “muito funcional, sereno e sofisticado”. A marca chinesa eliminou todos os elementos supérfluos do painel de bordo e da consola de elementos, concentrando informações relevantes para a condução no monitor digital da instrumentação e o comando de funções de bordo num ecrã tátil central com 15,4’’, que pode movimentar-se tanto na direção do condutor, como do passageiro dianteiro (desloca-se até 15º). Nas versões mais equipadas, soma-se o Head-Up Display com tecnologia de realidade aumentada.

Também no equipamento de carro que surpreende, positivamente, pela qualidade quer dos materiais, quer da montagem, Queen’s Seat para o passageiro dianteiro – inclui o suporte extensível eletricamente para pernas! –, teto panorâmico com 1,9 metros quadrados de superfície vidrada e som “premium” com 14 altifalantes.

E a Changan destaca, ainda, as capacidades e qualidades familiares do SUV novo, devido à habitabilidade acima da média, principalmente no banco traseiro, devido à distância entre eixos, e à versatilidade assegurada pela bagageira com 492 litros (rebatendo-se os encostos posteriores, a capacidade do compartimento aumenta para 1250 litros). Adicionalmente, à frente, sob o “capot”, “frunk” com 159 litros.









Uma bateria, duas versões

O Changan Deepal S05 baseia-se na plataforma EPA1, arquitetura preparada para a admissão de diversos tipos de motorizações. Nesta configuração 100% elétrica, bateria de origem CATL com química LFP e com 68,8 kWh de capacidade. E equipa as duas versões na gama: tração traseira e tração integral. Na primeira, motor com 271 cv e 290 Nm, até 470 km de autonomia. Na segunda, disponível no nosso País apenas no início de 2026, duas máquinas elétricas, 435 cv e 502 Nm, e até 430 km entre recargas.

Em termos de carregamento, até 11 kW com corrente alternada e até 200 kW com corrente contínua. O Changan Deepal S05 dispõe de função V2L (Vehicle to Load), sistema que disponibiliza 6 kW para alimentação de dispositivos elétricos através da tomada de carregamento.









Motorização híbrida Plug-In em 2026

Na gama, existem dois níveis de equipamento (Pro e Max), mas o Changan Deepal S05 com tração integral apresenta-se só com o segundo, o de topo, e por 42.990 €. Nos SUV com tração apenas às rodas traseiras, os preços iniciam-se nos 36.990 € (Pro) e nos 39.990 (Max).