China: Tesla reintroduz seletor dos “piscas” no Model 3
- João Isaac
- há 53 minutos
- 1 min de leitura
Marca norte-americana também propõe a instalação da peça nas unidades já entregues aos clientes, mas a operação tem um custo equivalente a cerca de 300 €.
É caso para dizer “mais vale tarde do que nunca”. A Tesla parece ter admitido, por fim, que a solução implementada, há cerca de dois anos, no Model 3, para ativar os indicadores de mudança de direção, ação que coincidiu com a atualização da berlina elétrica, não foi a mais feliz.
Em substituição da habitual manete posicionada na coluna de direção, a marca introduziu pequenos botões no volante e a solução, rapidamente, originou muita controvérsia, uma vez que o condutor é obrigado a procurar pelos comandos dos “piscas” sempre que gira o volante, situação que origina confusões e, sobretudo, distrações. A fórmula requer adaptação e muitos condutores nunca conseguiram utilizá-la convenientemente.
Dois anos depois, a Tesla reconheceu a infelicidade da escolha e os novos Model 3, para já apenas na China, voltaram a incorporar o comando antigo, uma solução comprovada e validada por muitos milhões de condutores. Reinventando, a Tesla criou problema que teve de resolver...
E, ao mesmo tempo, criou-se, igualmente, oportunidade de ganhar dinheiro, pois todos os clientes insatisfeitos com os “piscas” dos Model 3, podem pedir à marca, através da aplicação própria para “smartphone” que passam a utilizar sempre que adquirem automóvel à Tesla, para instalar a manete no carro… O “retrofit”, para já, está disponível apenas para unidades produzidas após 7 de fevereiro. No entanto, a marca norte-americana fez saber que a instalação nos modelos menos recentes deverá iniciar-se muito brevemente.
