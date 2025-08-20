China: Tesla reintroduz seletor dos “piscas” no Model 3

Marca norte-americana também propõe a instalação da peça nas unidades já entregues aos clientes, mas a operação tem um custo equivalente a cerca de 300 €.









É caso para dizer “mais vale tarde do que nunca”. A Tesla parece ter admitido, por fim, que a solução implementada, há cerca de dois anos, no Model 3, para ativar os indicadores de mudança de direção, ação que coincidiu com a atualização da berlina elétrica, não foi a mais feliz.





Em substituição da habitual manete posicionada na coluna de direção, a marca introduziu pequenos botões no volante e a solução, rapidamente, originou muita controvérsia, uma vez que o condutor é obrigado a procurar pelos comandos dos “piscas” sempre que gira o volante, situação que origina confusões e, sobretudo, distrações. A fórmula requer adaptação e muitos condutores nunca conseguiram utilizá-la convenientemente.









Dois anos depois, a Tesla reconheceu a infelicidade da escolha e os novos Model 3, para já apenas na China, voltaram a incorporar o comando antigo, uma solução comprovada e validada por muitos milhões de condutores. Reinventando, a Tesla criou problema que teve de resolver...



