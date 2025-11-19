Chineses em alta no Euro NCAP

Ainda antes da introdução, já em 2026, da sua nova metodologia de avaliação, o Euro NCAP levou a cabo a derradeira ronda de testes deste ano, por sinal, a que contou mais modelos em 2025. Num conjunto bastante eclético, que abrangeu desde SUV e coupés totalmente elétricos, a crossovers compactos e familiares de grande porte, 23 automóveis foram sujeitos às exigentes, e sempre impressionantes, provas de segurança do consórcio, tendo dezoito deles obtido a classificação máxima de cinco estrelas, e os restantes cinco a de quatro estrelas.









Neste ponto, quem acompanha minimamente o sector automóvel, recordar-se-á que, há não muito tempo atrás, a segurança era, precisamente, um dos “calcanhares de Aquiles” dos automóveis oriundos de fabricantes chineses, não raro acabando por impedir a sua comercialização na Europa – podendo, por isso, pensar-se que os menos bem classificados teriam tal proveniência. Nada mais errado: tudo isso mudou, e, como o prova esta bateria de testes, todos os representantes do maior mercado automóvel do mundo na mesma presentes não só passaram com distinção, com nota máxima, como, em termos absolutos, três deles ficaram no Top 5, dois deles no “pódio” (primeiro e terceiro lugares).





Importa sublinhar que, mesmo entre os veículos que alcançam as tão almejadas cinco estrelas, é a percentagem que cada qual regista nas quatro categorias em avaliação (proteção dos ocupantes adultos, proteção das crianças, proteção dos utilizadores da mais via vulneráveis – como peões e ciclistas – e sistemas de assistência à segurança) que determina qual o melhor entre os melhores. E, assim sendo, no topo da tabela surge o Leapmotor B10 (93%-93%-84%-83% nas supracitadas categorias), SUV 100% elétrico com que a marca em que a Stellantis detém participação maioritária deposita grandes esperanças para incrementar a sua presença no mercado europeu, e que, agora, passa a contar com um trunfo adicional que não é, de todo, de somenos para alcançar tal desiderato.









No “pelotão” dos outorgados com cinco estrelas seguem-se Mercedes-Benz CLE Coupé (93%-89%-87%-83%); Hongqi EHS7 (93%-85%-82%-83%); Volvo EX90 (92%-93%-82%-86%); BYD Seal 6 (92%-90%-84%-85%); Tesla Model Y (91%-93%-86%-92%); Cupra Formentor (91%-86%-79%-77%); Skoda Elroq (90%-87%-77%-78%); Skoda Enyaq (90%-87%-77%-78%); Cupra Leon (88%-86%-81%-78%); Seat Leon (88%-86%-81%-77%); Subaru Solterra (88%-85%-80%-79%); Toyota bZ4X (88%-85%-80%-79%); VW ID.3 (86%-87%-78%-76%); Audi A3 (86%-81%-76%-74%); MG MGS9 PHEV (84%-85%-74%-77%); Lucid Gravity (83%-93%-80%-85%); e Kia EV5 (83%-85%-74%-80%).



