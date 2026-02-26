Chumbo na inspeção por falha de “recall”

Os automóveis que falhem as ações de “recall” (chamadas à oficina pelo construtor para reparação de defeitos de produção) serão reprovados, automaticamente, nas Inspeções Periódicas Obrigatórias (IPO) – e já a partir de 1 de março! De acordo com estimativa da própria Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem quase 90.000 carros nestas condições em circulação no nosso País. Entre as razões que explicam esta situação, falhas de comunicação das informações aos proprietários e até o “fechar de olhos” tanto aos alertas, como às cartas enviadas pelos fabricantes.









O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMTT) confirmou a entrada em vigor, a 1 de março, da norma que prevê a reprovação automática nas IPO de todos os automóveis que falharam as ações de “recall” realizadas, voluntariamente, pelas marcas, depois da deteção de falhas nos carros, a maioria relacionadas com itens de segurança.

A ACAP, recentemente, divulgou que o sistema que permite a deteção de falta aos “recall” pelos centros de inspeção estava já em fase final de implementação. Para prevenir os “chumbos”, criou-se a plataforma RECALL (disponível em RECALL | ACAP ), que foi desenvolvida com a colaboração do IMT e o apoio da Direção-Geral do Consumidor, e permite a consulta gratuita e rápida de todas as operações ativas – pode fazê-lo tanto através da matrícula do automóvel, como do VIN (Número de Identificação do Veículo).