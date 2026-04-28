CISION: Mercedes primeira em março

A Mercedes-Benz, em março, repetiu o resultado de fevereiro e manteve a primeira posição no “ranking” que a CISION realiza, mensalmente, sobre a notoriedade das marcas de automóveis nos órgãos de comunicação social portugueses (esta lista, que E-AUTO publica em exclusivo, é quantitativa, não qualitativa). Entre Imprensa, Internet, rádio e televisão, o fabricante baseado em Estugarda, Alemanha, originou 2157 notícias.









Entre as razões que explicam este sucesso mediático da Mercedes-Benz durante o terceiro mês do ano, a consolidação do investimento no processo de eletrificação, com novidades nos modelos EQE e EQS que melhoraram a autonomia, o conforto e a tecnologia. Outros automóveis em destaque: Classe C, GLC e os produtos das submarcas AMG e Maybach. Somam-se, ainda, as vitórias no arranque do Mundial de Fórmula 1.

Em março, conta a CISION, a Mercedes-Benz teve 142 notícias na Imprensa, 1892 na Internet, 96 na televisão e 27 na rádio. A Ferrari, curiosamente, também repetiu a segunda posição de fevereiro, mas registou “apenas” 1423 notícias em março. E a Toyota manteve-se, igualmente, no degrau mais baixo do pódio, com um total de 1058 notícias.

No “top-10”, atrás das primeiras três classificadas, e por ordem decrescente, Audi (581), Ford (828), Volkswagen (792), BMW (706), Porsche (684), Aston Martin (675) e Renault (667).









E-AUTO e AUTOSPORT/AUTOMAIS mantém-se no topo

E-AUTO detém o comando editorial e operacional de AUTOSPORT e AUTOMAIS. Os três títulos, combinada e individualmente, encontram-se no topo dos mais procurados pelos adeptos de automóveis na Internet em Portugal, considerando-se apenas entre os que publicam conteúdos informativos sobre o setor (desporto e comércio e indústria), e numa lista que considera todos os meios nacionais (generalistas ou especializados) com atividade editorial permanente. E E-AUTO posiciona-se, igualmente, na “linha da frente” entre as publicações com edições impressas nas bancas.