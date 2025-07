CISION: Mercedes regressa ao topo

Em junho, uma mão cheia de novidades no topo do “ranking” da CISION relativo à notoriedade mediática das marcas de automóveis em Portugal, documento que E-AUTO publica mensalmente e em exclusivo. Depois da primeira posição da Toyota em maio, Mercedes no topo de tabela que é apenas quantitativo e não qualitativa.









A Mercedes, em junho, capitalizando as iniciativas que protagonizou nos domínios da mobilidade elétrica, sustentabilidade e tecnologia (cá dentro e lá fora…), desde o anúncio de parceria com a “The Mobility House) para programa de carregamento bidirecional à inauguração de fábrica na Alemanha para a reciclagem de baterias e ao anúncio de diminuição de 75% nas emissões de CO2 decorrentes da produção de automóveis, recuperou a primeira posição na tabela mensal da CISION sobre a notoriedade das marcas no nosso País – este “ranking”, recorda-se, é quantitativo, baseando-se, portanto, no número de notícias; se fosse qualitativo, marca menos bem classificada, garantidamente, devido à necessidade de ação técnica nas 219 unidades vendidas do superdesportivo AMG One, por risco de incêndio.

No sexto mês do ano, o fabricante de Estugarda foi objeto de 1537 notícias (115 na Imprensa, 1339 na Internet, 83 nas televisões e 0 nas rádios). Na segunda posição de junho, ainda de acordo com o estudo de monitorização da CISION, classificou-se a Ferrari, com 1342 notícias, enquanto a Toyota, com 1306, mereceu a terceira. Tesla (1189) e Porsche (986) completaram o “top-5”. Peugeot (851), Hyundai (776), Ford (771), Renault (776) e BMW (772) foram as outras marcas entre as “10 mais”.









E-AUTO e AUTOSPORT no topo no “ranking” dos meios na Internet!

Em abril, E-AUTO assumiu o comando editorial e operacional de AUTOSPORT, que também inclui AUTOMAIS, título “número um” na Internet em Portugal, entre todos os que publicam notícias sobre o automóvel (desporto e comércio e indústria). Em junho, combinando-se todos os números de E-AUTO e AUTOSPORT e AUTOMAIS, a diferença para o segundo classificado no quadro de meios de comunicação social com maior atividade no setor aumentou de expressão. Mais: a edição impressa de E-AUTO, de periodicidade mensal, encontra-se no “top-8” da Imprensa (considera meios especializados e não especializados).