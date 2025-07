Corvette bate Mustang no Nürburgring

Desportivos rivais norte-americanos defrontam-se até no “ring” de Nürburg e modelo da General Motors vence o da Ford!









Os Corvette ZR1 e ZR1X são os novos recordistas do Inferno Verde, o Nordschleife do circuito alemão de Nürburgring, dupla que bateu, recentemente, o tempo do Ford Mustang GTD. E, assim, assumiu-se como a dupla de automóveis de estrada “made in” EUA mais rápidos nesta pista icónica.





Os Corvette ZR1X e ZR1, com tempos por volta de 6.49,275 m e 6.50,763 m, respetivamente, bateram o anterior recorde norte-americano de 6.52,072 m estabelecido pelo rival Ford Mustang GTD. A Chevrolet também apresentou um Corvette Z06 na sessão de testes no Nordscheleife, versão que registou um tempo de 7.11,826 m. O Z06 conta com 670 cv, o ZR1 dispõe de 1064 cv e o ZR1X com motorização híbrida tem 1250 cv.









Todos os Corvette tinham especificações de série, com exceção de algumas modificações com vista ao aumento da segurança: um arco de proteção, um banco de competição, cintos de segurança com seis pontos de fixação e, ainda, um sistema de extinção de incêndio. E nenhum dos três participantes na sessão dispensou o Performance Pack proposto opcionalmente, nem os pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R muito aderentes.