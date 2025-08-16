Corvette do futuro tem 2000 cv elétricos

A General Motors (GM), com a Chevrolet, também teve participação mediática na Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, EUA, apresentando dois protótipos baseados no superdesportivo posicionado no topo da gama da marca norte-americana desde 1953. E o estudo CX que antecipa o Corvette do futuro tem motorização elétrica e 2000 cv!









A Chevrolet, quando não está atrás de recorde(s) no Nürburgring-Nordschleife, Alemanha, com o Corvette ZR1X, superdesportivo com motorização híbrida e 1250 cv que assegurou, recentemente, o título de automóvel norte-americano mais rápido nos 20,832 km da volta ao circuito alemão, com 6.49,275 m, superando os 6.50,072 m do Ford Mustang GTD com 815 cv, pensa no futuro do desportivo mais bem-sucedido dos EUA…

No “The Quail, a Motorsports Gathering”, encontro integrado na Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, GM e Chevrolet apresentaram protótipo novo de superdesportivo que conheceu a oitava geração (C8) em 2020. Simbolicamente, o estudo recebeu o nome de CX Concept, com o “X” a remeter-nos para o número 10 – isto é, no plano teórico, trata-se da antevisão do C10 programado apenas para a década de 2030!









O fabricante, na apresentação do estudo, informou que não tem planos para produzir este CX, mas também prometeu inspirar-se na imagem do protótipo para “desenhar o Corvette do futuro!”. O projeto resultado de colaboração entre os “designers” da GM em Warren, no Michigan, e os especialistas em aerodinâmica do Motorsports Aero Group, empresa que a marca norte-americana tem baseada em Charlotte, na Carolina do Norte, associação por detrás das formas excitantes da carroçaria do estudo novo.

Phil Zak, diretor-executivo do Design da Chevrolet, garantiu que todos os elementos do CX associam a forma à função: «Os Corvette são sempre automóveis expressivos e pensados para o futuro, mesmo contando com muitos elementos inspirados nos antecessores. Este estudo mantém a tradição, mas é superambicioso, por apresentar direção para o futuro!». Como os dois protótipos que o antecederam, o CX é 100% elétrico, apresentando-se com quatro motores, um por roda, e bateria com 90 kWh de capacidade. A potência anunciada pela marca norte-americana impressiona: 2000 cv!









O Corvette CX Concept, em vez de portas convencionais, dispõe de canópia inspirada nos aviões de combate sobre “cockpit” que tem dois lugares e é produzido, maioritariamente, em alumínio, fibra de carbono e pele, e apresenta acabamentos em “vermelho inferno”. O volante “yoke” conta com minipainel digital ao centro e o pára-brisas é a base do Head-Up Display de grandes dimensões, elementos que contribuem para a impressão de futurismo deste protótipo.









CX.R Vision Gran Turismo

A Corvette, em Monterey, também apresentou “derivado” do CX Concept orientado para a competição. O CX.R Vision Gran Turismo foi projetado, especificamente, para o videojogo Gran Turismo 7 (PlayStation), e tem aerodinâmica mais “agressiva”, posição de condução mais baixa, asa posterior de maiores dimensões e a pintura preta e amarela tradicional da Corvette Racing.

A motorização do CX.R é (muito) mais intrigante, por combinar um V8 2.0 biturbo com três máquinas elétricas. A mecânica de combustão interna produz 900 cv às 15.000 rpm. Este sistema com caixa automática de 8 velocidades e tração integral rende, também, 2000 cv!







