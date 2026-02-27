Cupra Born “novo” em março

A Cupra não tem apenas o Raval na rampa de lançamento – o segmento B elétrico, mantendo-se o programa anunciado pela marca, será revelado, oficialmente, em meados da primavera, com o arranque da comercialização a realizar-se quase em simultâneo. A marca que trabalha na “órbita” da SEAT também prepara a primeira atualização relevante do Born, compacto do segmento C que também é proposto apenas com motorizações elétricas. A apresentação do modelo novo encontra-se programada para a manhã de 5 de março.









A Cupra não anunciou muitos pormenores sobre a modernização do Born à venda desde o outono de 2021 – este modelo, recorda-se, baseia-se na plataforma MEB do Grupo Volkswagen, arquitetura técnica que partilha com ID.3, ID.4, ID.5, Enyaq, Elroq e Q4 e-tron –, mas antecipa-se uma adaptação do desenho exterior e interior à linguagem de estilo mais recente da marca de Martorell, Espanha, sobretudo em matéria de assinatura luminosa, devido à adoção dos LED triangulares nos faróis e nos farolins, e à introdução de logotipos iluminados.

Para o Born novo, carro que a Volkswagen produz para a Cupra na fábrica alemã de Zwickau, a equipa de “design” da marca também criou para-choques novos, como aconteceu durante as atualizações do Formentor e do Leon, o que torna a imagem do compacto elétrico (ainda) mais desportiva. Por fim, para o interior, escolheram-se materiais novos, para progressos da perceção de qualidade, e investiu-se muito no reforço tecnológico.





A Cupra não divulgou informações sobre motores e baterias.

Atualmente, na gama da berlina compacta de 5 portas e tração traseira, versões Born (204 cv, 40.159 €), eBoost (231 cv, 42.459 €), eBoost Plus (231 cv, 43.409 €) e VZ (326 cv, 50.168 €). Os primeiros três têm baterias com 59 kWh de capacidade, enquanto o quarto dispõe de acumulador de energia maior, com 79 kWh de capacidade, razão por detrás da “promessa” de até 594 km de autonomia.







