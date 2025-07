Cupra com Raval e protótipo novo no IAA

A Cupra vai apresentar-se na edição deste ano do IAA Mobility, em Munique, com uma unidade camuflada do Raval e com um protótipo novo que irá demonstrar a visão da marca e a direção estilística a seguir no futuro. As novidades começam a ser reveladas a 7 de setembro.









O evento de imprensa do Grupo Volkswagen, a 7 de setembro, será palco da primeira aparição pública do Raval, embora ainda camuflado, mas essa não será a única novidade da marca espanhola no certame germânica. No dia 8 de setembro será revelado um protótipo que incorpora a visão da marca para o futuro, bem como a linguagem de “design” a aplicar nos seus veículos vindouros.

O Raval está a ser desenvolvido pela Cupra para o segmento dos utilitários elétricos, preparando imagem agressiva e ambições mais desportivas. Uma unidade já de produção, ainda camuflada, será revelada no evento de imprensa do Grupo Volkswagen, antecipando a sua estreia mundial e lançamento no mercado em 2026.

Recorde-se que o Raval é um dos três modelos elétricos baseados na plataforma MEB Small, estando a Cupra encarregue de liderar o projeto de desenvolvimento desta gama, que também dará origem ao ID.1 da Volkswagen (produzido na Autoeuropa, em Palmela) e ao Epiq, da Skoda.

Quanto ao protótipo totalmente novo, a Cupra adianta que incorpora a visão da marca em termos estéticos e de emoções de condução, demonstrando o caminho a seguir pelo emblema espanhol.

Além dessas duas novidades, a marca catalã vai também apresentar as versões “Tribe Edition” dos modelos Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar, combinando alguns atributos distintos de estilo e de equipamento com um toque de sustentabilidade.

Os modelos estarão divididos entre o Open Space no centro de exposições e a Cupra City Garage, em Munique.