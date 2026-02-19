Cupra: depois do Raval, atualização do Born

O ano de 2026 será de grande relevância para a jovem marca espanhola. Depois do Tavascan, chega um terceiro modelo 100% elétrico à gama, o novo Raval, e implementa-se modernização do primeiro, o Born.









A Cupra atravessa um momento particularmente feliz depois de um ano de 2025 em que, de acordo com os dados oficiais da ACEA, vendeu na União Europeia 249.179 automóveis, volume que representa um crescimento de 35,8% comparativamente a 2024, de longe, a marca do Grupo Volkswagen que mais cresceu.





Não é por isso de estranhar que os responsáveis da marca abordem o ano de 2026 com enorme entusiasmo, suportado por dois lançamentos 100% elétricos de extrema relevância para a marca da SEAT S.A., o novíssimo Raval, o modelo que representará o acesso à gama sem emissões da Cupra, bem como a atualização do Born, o primeiro modelo exclusivamente alimentado a bateria da marca espanhola.





Markus Haupt, CEO da Cupra, em entrevista à publicação britânica Auto Express, reconheceu a importância do novo Raval na estratégia da marca que lidera: “O Raval deve impulsionar-nos, porque essa é a única forma de cumprirmos os nossos objetivos de emissões de CO2. Nas cidades, onde esse fator é ainda mais importante, estamos realmente confiantes de que este automóvel pode representar um relevante ponto de viragem.”









“Em alguns mercados, precisamos de lutar por um aumento nas vendas de veículos elétricos. Percebemos que alguns países estão com dificuldades em relação à adoção da mobilidade elétrica e isso é algo que precisamos de mudar”, continuou o número um da Cupra, que reconhece igualmente que “a Comissão Europeia e, em particular, os países, devem adotar políticas que promovam a descarbonização e mantê-las.”





Porém, as “novidades elétricas” da Cupra para 2026 incluem igualmente uma significativa evolução do seu 100% elétrico original, o Born, modelo que se apresentará com um design renovado na dianteira e na traseira, incorporando, por exemplo, a nova assinatura luminosa da marca com os triângulos sobrepostos. Para além disso, a gama será igualmente reforçada com a introdução de uma nova variante de acesso equipada com uma bateria de química LFP, fosfato de ferro-lítio, da qual não foi ainda anunciada a capacidade energética.







